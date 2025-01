Calciomercato – In casa Napoli bisogna segnalare un importante aggiornamento che riguarda il futuro di Danilo.

Il Napoli ha ricevuto un’ottima notizia questa sera. L’Atalanta, infatti, ha sì giocato la gara di recupero con la Juventus, ma ha solo rimediato un pari per 1-1. I bergamaschi, prossimi avversari degli azzurri in campionato, hanno adesso quattro punti di distacco dal team agli ordini di Antonio Conte.

Tuttavia, in attesa della sfida contro l’Atalanta, il Napoli è al centro di tante trattative di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un importante aggiornamento che riguarda Danilo.

Calciomercato Napoli, Danilo tentato dal tornare in Brasile: occhio a Skriniar

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, non è più sicuro al 100% che il giocatore della Juve venga preso dal Napoli. Danilo, infatti, ha ricevuto offerte anche dal Flamengo e dal Santos.

Il centrale, dunque, deve fare una scelta di vita, ovvero se restare in Italia o tornare in Brasile. Proprio per questo motivo il Napoli tiene aperta la pista che porta Skriniar del PSG. Da segnalare che il possibile arrivo dello slovacco è slegato dalla cessione di Kvicha Kvaratskhelia al club parigino.