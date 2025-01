Calciomercato Napoli Ultimissime – Sono ore molto calde per il Napoli. Un noto club ha “complicato” le idee del DS Manna e non solo.

Probabilmente nessuno si aspettava un mercato di gennaio così intenso per il Napoli. L’attuale capolista della Serie A è costretta a fare i conti con situazioni davvero “delicate”. Ad un tratto, il giocatore più promettente della squadra ha deciso di approdare altrove, complicando e non poco le idee del DS Manna. Infatti, quest’ultimo, è costretto a trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ormai promesso sposo al PSG. Nelle ultime ore, però, sarebbero arrivate notizie poche incoraggianti per il dirigente azzurro.

Lo United gela il Napoli: fissato il prezzo per Garnacho

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Il club azzurro ha ormai “perso” Khvicha Kvaratskhelia, il quale è ad un passo dall’approdo in Francia, sponda PSG. I nomi per sostituire il georgiano sono tanti, ma in modo particolare un profilo avrebbe catturato l’attenzione del DS Manna. Si tratta di Alejandro Garnacho, classe 2004 attualmente in forza al Manchester United.

Le qualità dell’argentino sono ormai note, motivo per il quale la trattativa sarà tutt’altro che semplice. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il Manchester United avrebbe già fissato il prezzo del cartellino: 80 milioni di euro. Si tratta, quindi, di una richiesta molto importante che complica i piani del Napoli e del DS Manna.

Il dirigente ha avuto un incontro con gli agenti del giocatore a Barcellona per capire la fattibilità dell’operazione, ma naturalmente servirà un grande sconto. Al momento, la trattativa è molto complessa ma una possibile “mediazione” tra le parti potrebbe cambiare rapidamente le carte in tavola.

Garnacho resta in corsa: è tra i profili più accreditati

Il mercato è spesso imprevedibile, motivo per il quale il Napoli non molla Alejandro Garnacho. Il talento classe 2004 è tra i migliori nel suo ruolo, ma prima di procedere bisognerà trovare un accordo con il Manchester United. Non a caso, il club azzurro sarebbe disposto a spendere una grossa somma di denaro per ingaggiare il giocatore, ma non di certo 80 milioni di euro.

Nonostante la complessità dell’operazione, però, l’argentino resta la pista più accreditata. Il giocatore, oltre ad essere ben visto da Antonio Conte, assicurerebbe al Napoli anche grosse soluzioni in attacco. Non a caso, il giovane esterno è capace di agire sulla fascia o anche da seconda punta, assicurando così maggior duttilità in zona offensiva.

La trattativa non è semplice, ma nelle prossime ore sarà importante capire fin dove il Napoli è pronto a spingersi. Naturalmente, si giocherà tanto sulla volontà del calciatore, il quale vive una stagione non troppo entusiasmante con la maglia del Manchester United.