Ultimissime Calciomercato Napoli – Un titolarissimo della squadra di Antonio Conte sta per firmare il rinnovo: accordo imminente

Per ultimissime calciomercato Napoli, arrivano importanti novità in merito ad un super titolare della rosa di Antonio Conte. Secondo le recenti novità di queste ore, un big sta per firmare il rinnovo di contratto. Una splendida notizia, in una settimana ricca di preoccupazioni per i tifosi partenopei, che si sono visti comunicare in maniera schietta e diretta, l’imminente addio di Khvicha Kvaratskhelia.

Con la squadra in testa alla classifica, in piena lotta per lo scudetto, la cessione del 77 georgiano è stata vista come un fulmine a ciel sereno. Lo stesso Antonio Conte si è detto deluso, per non essere stato in grado di convincere Kvara a restare. Un progetto, che, ha invece deciso di sposare in pieno un altro top player della squadra, pronto a mettere nero su bianco le sue intenzioni.

Anguissa, arriva il rinnovo col Napoli: le ultime

Come premio per questa prima metà di stagione incredibile, il Napoli ha deciso di prolungare il contratto di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha segnato il suo quarto gol in campionato nella sfida di ieri contro il Verona, superando il suo record personale in Serie A che risaliva all’annata dello scudetto e pareggiando proprio le stesse reti complessive che realizzò in quella magica stagione.

A riportare la notizia sono Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato. I due giornalisti hanno condiviso sul proprio account X l’importante novità in casa azzurra. Il Napoli ha intenzione di incontrare presto l’entourage del giocatore, che ricordiamo ha un contratto in scadenza nel 2025 con opzione automatica di rinnovo per un altro anno.

Entrambe le parti sono entusiaste di poter rimanere insieme ancora a lungo, con la possibilità che l’accordo venga allungato almeno fino al 2028, con ulteriori opzioni. Oggi Anguissa percepisce un ingaggio da 2.2 milioni di euro all’anno ed è molto probabile che verrà ritoccato verso l’alto, dato l’incredibile rendimento di questa stagione. Le prossime settimane saranno quelle utili per la fumata bianca, magari a calciomercato di gennaio terminato.