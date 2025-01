Notizie calcio Napoli- Le parole di Conte in relazione all’obiettivo Scudetto nella conferenza stampa dopo Napoli-Verona.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona. Il tecnico ha risposto nuovamente in merito alle domande su Kvaratskhelia e ha detto chiaramente la sua in relazione alla lotta Scudetto in cui in questo momento sembra invischiato cil club. In primis, ha detto la sua su qualche infortunio in più accusato dai suoi calciatori nell’ultimo periodo:

Nelle due ultime partite, anche noi che eravamo stati molto bravi e fortunati, abbiamo dovuto far fronte a diversi infortuni. L’infortunio fa parte della gestione, c’è stato qualche problemino. È nei momenti di difficoltà che tu capisci che tipo di lavoro stiamo facendo. Credo che il lavoro che stiamo facendo sta dando i frutti, alla fine chi gioca porta a casa la pagnotta.

Le parole di Conte in conferenza

Il progetto del Napoli è comunque molto ben avviato, nonostante l’addio improvviso di Kvara:

Questa estate è partito un progetto che mi auguro possa proseguire. Quello che dico è che personalmente non accetterei mai che Napoli venisse vista come una squadra di passaggio nella carriera di un calciatore, questo deve essere chiaro a tutti. Dobbiamo lavorare per portare il Napoli a essere sempre lì senza sperare nel miracolo, altrimenti se si spera nel miracolo ogni anno e non va bene. Dobbiamo essere tutti allineati.

Anche il gruppo inizia ad essere sempre più consapevole dei suoi mezzi:

La consapevolezza che cresce ogni giorno lavorando con questi ragazzi e so che siamo sulla strada giusta e so che stiamo facendo questo percorso. La fate troppo semplice come situazione, ma ripeto il tifoso è giusto che sogni e noi quello che dobbiamo fare è alimentare il sogno lavorando. Se si avrà tempo, pazienza e volontà da parte di tutti noi possiamo presentarci ogni anno a essere un problema per gli altri, ma siamo appena partiti, la squadra sta crescendo e stiamo dimostrando che c’è un coinvolgimento di tutta la rosa.

La frecciatina di Conte: “Qualche fastidio lo diamo…”

Conte ha chiarito nettamente qual è l’obiettivo stagionale del Napoli:

Noi in questo momento siamo in alto quindi cerchiamo di rimanerci. Noi ce lo siamo guadagnato, siamo lì e noi dobbiamo dare fastidio fino alla fine. Non so che cosa sarà, ma qualche fastidio lo stiamo dando visto che sono preoccupati dal Napoli.

Infine, un’ultima risposta su Kvaratskhelia: