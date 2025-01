Napoli calcio ultimissime- La statistica sulla difesa del Napoli è da record e manda Conte dritto nella storia partenopea.

Il Napoli ha ottenuto un altro successo, battendo il Verona per 2-0 grazie all’autorete di Monipò e il gol di Anguissa. Gli azzurri hanno effettuato una prova di grande forza, dimostrando di non aver minimamente patito le tante voci intorno all’ambiente dettate dalla probabile cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Un successo ottenuto con una prova solida, in cui gli azzurri hanno anche giocato un buon calcio e a più riprese creato azioni da gol. In fase difensiva, qualche piccolo rischio, ma nulla che abbia particolarmente fatto tremare i tifosi del Napoli.

Napoli, il dato da paura sulla fase difensiva

Spicca, quindi, anche l’ennesimo clean sheet. Non si può negare come uno dei segreti di questo Napoli sia uan fase difensiva totalmente ritrovata, che fa del club azzurro la migliore difesa di questa Serie A. Si tratta della dodicesima rete inviolata nelle prime 20 giornate di questa Serie A: il Napoli, come sottolinea Opta, non aveva un dato simile in questo arco di tempo addirittura dal campionato 1981/1982.

La fase difensiva del Napoli di Conte è già quindi un pezzo di storia del club azzurro. Per certi versi, anche una novità: siamo abituati infatti a vedere il Napoli come una squadra che emerge per la spettacolarità del suo calcio, ma quest’anno stiamo vedendo una squadra stupenda nella sua concretezza.

Solamente 12 reti subite fin qui e, curiosamente, le metà di queste sono avvenute in due partite (il 3-0 subito all’andata contro il Verona e il 3-0 subito al Maradona dall’Atalanta).

La difesa da record del Napoli: Buongiorno e non solo

Sicuramente, ha offerto un contributo in modo enorme l’acquisto di Alessandro Buongiorno, che ha nuovamente offerto al club azzurro un profilo di assoluta affidabilità dopo l’addio di Kim. In realtà, le ultime gare, in cui gli azzurri hanno dovuto fare a meno di lui per un infortunio, hanno mostrato la bontà del lavoro di Conte sulla fase difensiva a prescindere dagli uomini.

Va sottolineato quindi, come ha fatto anche Conte nel suo intervento post-gara, il grande rendimento di Juan Jesus nel sostituirlo. In più, oggi è arrivata ancora una volta la conferma dell’immenso valore di Amir Rrahmani, un protagonista dello Scudetto troppo spesso sottovalutato. Oggi il kossovaro è stato autore di almeno due interventi provvidenziali, che confermano il suo grande valore.

Spesso si dice come le vittorie passino dalla fase difensiva e questo Napoli sembra aver preso davvero sul serio quest motto. Con tali numeri è davvero difficile porsi limiti: sognare è possibile.