Calciomercato – Il Napoli è ancora sulle tracce di Danilo. Intanto, nelle ultime ore, è arrivata la decisione della Juventus.

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro sente la necessità di rinforzare la rosa, in modo particolare la difesa. Il reparto sta producendo risulti ottimali, ma Antonio Conte starebbe spingendo per l’acquisto di un nuovo centrale. Proprio in questo senso, il primo nome resta quello di Danilo. Quest’ultimo, è ormai in rottura totale con la Juventus con Thiago Motta che l’ha accompagno alla porta come già successo con altri protagonisti in estate.

Danilo, si avvicina la risoluzione con la Juventus: le ultime

La storia d’amore tra Danilo e la Juventus è ormai giunta al termine. L’avvento di Thiago Motta sulla panchina bianconera ha cambiato le dinamiche interne al gruppo squadra, con l’ormai ex capitano che non è più intoccabile. Non a caso, sulle tracce del difensore brasiliano ci sarebbe il Napoli che starebbe fiutando il possibile colpo da diverse settimane.

La dinamica legata all’addio del difensore è ormai molto chiara. Il Napoli non riconoscerà alcun indennizzo alla società bianconera, la quale sarebbe pronta a liberare il calciatore a parametro zero. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” la svolta è davvero dietro l’angolo. Entro mercoledì, il calciatore firmerà la risoluzione contrattuale e sarà quindi libero di accasarsi in qualunque squadra. Si tratta di una notizia di fondamentale importanza che ovviamente giova a favore del club partenopeo.

Con ogni probabilità, al calciatore non verrà riconosciuta una buonuscita, in quanto gli sarà data la possibilità di liberarsi e di legarsi immediatamente ad un nuovo club. A tal proposito, il Napoli continua ad essere in pole ed ormai pronto ad accogliere il giocatore.

Danilo, strada spianata per il Napoli ma occhio alla “concorrenza”

Il futuro di Danilo è pronto a cambiare. Il calciatore lascerà la Juventus dopo la decisione della società di escluderlo dal progetto. Secondo i colleghi di “Tuttomercatoweb.com” il Napoli sarebbe in pole per ingaggiare il difensore che sta per diventare una ghiotta occasione di mercato. Tra pochi giorni, il giocatore sarà libero a parametro zero ma il club azzurro si è messo già diverse settimane fa.

Ciò nonostante, però, i club interessati al calciatore sono diversi. L’ormai ex protagonista bianconero, però, avrebbe già un accordo con il Napoli, motivo per il quale l’affare (quasi sicuramente) si farà.

Si tratta, quindi, di un rinforzo molto importante per Antonio Conte. Quest’ultimo, con ogni probabilità, potrà contare su un profilo molto esperto che aiuterà la squadra sotto l’aspetto tecnico-tattico e mentale. Nelle prossime ore sono attese novità importanti con il DS Manna che è vicino a piazzare l’ennesimo colpo in questa sessione di mercato.