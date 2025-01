Napoli Calcio Ultimissime – Le parole del mister della Primavera sull’emergenza della squadra di Antonio Conte

È emergenza in casa Napoli e l’annuncio arriva dalla Primavera. Infatti, il mister Dario Rocco ha fatto il punto dopo il pareggio in casa contro il Benevento e ha parlato di una difficoltà legata anche alla formazione di Antonio Conte: le ultimissime attorno al calcio Napoli.

Al termine di una gara priva di grosse emozioni e sotto una fitta pioggia, il Napoli Primavera non è andata oltre lo 0-0 nel derby contro i sanniti. Dario Rocco ha commentato così l’esito della sfida di campionato:

“Non siamo stati incisivi per la forte pressione del Benevento. I ragazzi hanno interpretato bene la gara, vedo finalmente cattiveria e mentalità. Sono davvero orgoglioso. I difensori hanno marcato bene. La strada è lunga, dobbiamo stare sereni”.

Ma allo stesso tempo, il mister della Primavera azzurra ha voluto anche sottolineare come negli ultimi giorni ci siano state delle difficoltà in allenamento, a causa dell’emergenza in Prima Squadra.

Mister Rocco: “Difficoltà negli allenamenti, viene sempre prima Conte”

Nel post-gara, l’allenatore della formazione giovanile azzurra ha commentato la situazione d’emergenza che sta attraversando la Prima squadra di Antonio Conte. Infatti, a causa del mercato e degli infortuni, a Castel Volturno si sono allenati alcuni dei migliori della rosa a disposizione di mister Rocco.

“Abbiamo avuto tante difficoltà negli allenamenti, perché non ci dimentichiamo che stiamo attraversando un’emergenza in prima squadra con tanti infortunati. E noi diamo sempre i migliori, perché il Napoli è una religione. Viene sempre prima mister Conte, poi noi di conseguenza stiamo crescendo i giovani. E sono orgoglioso di questa strada”.

Non a caso, Gioielli – punto saldo della prima parte di stagione del Napoli Primavera – è stato inserito tra i convocati di Conte per l’impegno a Firenze contro la Fiorentina. Ma anche altri elementi della rosa di Rocco, evidentemente, hanno dovuto rispondere alla chiamata della Prima Squadra in un momento così delicato per l’emergenza infortuni.