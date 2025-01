Diretta testuale di Napoli-Benevento Primavera 2, prima gara dell’anno per gli azzurrini di mister Rocco: è sfida ai cugini campani.

Secondo tempo

91′ – Napoli a un passo dal gol! Ennesimo tentativo di Gioielli che colpisce al volo da fuori area e sfiora il palo. Assalto partenopeo!

90′ – Segnalati 3′ di recupero.

89′ – Terza sostituzione per gli azzurrini: fuori Pinzolo e dentro Picca.

86′ – Occasione Napoli! Splendido cross di Di Martino a servizio di De Chiara, fermato dall’intervento provvidenziale del portiere ospite.

83′ – Espulsione per il Benevento! Rucci viene punito per doppia ammonizione, ghiotta occasione per i padroni di casa.

82′ – Il Benevento prova ad affacciarsi nella metà campo azzurra, ma i ragazzi di mister Rocco conquistano subito palla.

76′ – Ballabile conquista calcio di punizione dalla trequarti: possibilità per gli azzurrini di passare in vantaggio.

71′ – Doppia sostituzione in casa Napoli: Malasomma e Di Martino prendono il posto di Popovic e Colella.

69′ – Diagonale perfetta di Gambardella che respinge la conclusione ravvicinata di Francescotti, a un passo dal vantaggio.

64′ – Giocata di fino da parte di Borriello che con il tacco serve Ballabile. L’esterno ottiene calcio d’angolo: dagli sviluppi di quest’ultimo Gambardella sfiora nuovamente il gol.

62′ – Duello tra numeri 7 in mezzo al campo: ad avere la meglio è l’azzurrino Ballabile che costringe Borrelli al cartellino giallo.

61′ – Colella spreca un’enorme occasione! Il numero 2 sbaglia clamorosamente l’assistenza al compagno, permettendo al Benevento di allontanare la minaccia.

60′ – Occasione Napoli! Azzurrini ancora pericolosi da calcio d’angolo, questa volta con Gambardella. Partenopei a un passo dal vantaggio.

59′ – Il Napoli aumenta l’intensità di gioco, azzurri padroni della partita.

57′ – Pinzolo vanifica la ripartenza azzurra con un fallo. Palla agli ospiti.

54′ – Francescotti prova a sovvertire l’inerzia della partita: il suo contropiede viene limitato da Esposito, che commette fallo.

53′ – Tentativo da dimenticare del numero 10 napoletano, palla spedita oltre la traversa.

52′ – Ballabile conquista un prezioso calcio di punizione. Popovic sul punto di battuta.

50′ – Prima ammonizione per il Benevento, punito Balzano.

48′ – Pinzolo offre palla a Gioielli: potenziale occasione per il centrocampista partenopeo che tarda la conclusione e si fa raggiungere dall’avversario.

46′ – Ha inizio il secondo tempo, palla al Benevento. Aumenta l’intensità della pioggia al Piccolo.

Primo tempo

45′ – Termina il primo tempo. Al Piccolo di Cercola resiste la parità, squadre negli spogliatoi.

44′ – Seconda ammonizione tra le fila azzurre: sanzionato De Chiara per fallo tattico.

43′ – Salvataggio di vitale importanza da parte di Esposito che mette una pezza al proprio errore in fase di costruzione. Palla riconquistata dal Napoli.

39′ – Popovic danza sul pallone e supera il difensore avversario con un’interessante incursione. Il numero 10 va però a sbattere contro il portiere giallorosso.

37′ – Il contropiede sannita è ben ammortizzato dalla difesa azzurra. Turi fa propria la sfera.

34′ – Intervento a gamba alta di D’Angelo su Francescotti, sanzionato con il cartellino giallo.

24′ – Gioielli sfiora il vantaggio! Tentativo di coscia del numero 4 azzurro da sviluppi di corner: il centrocampista va a un passo dalla rete.

22′ – Funziona la riaggressione degli azzurrini. I padroni di casa conquistano palla con De Chiara, che conquista calcio di punizione: il tentativo di Pinzolo si spegne sul fondo.

19′ – Borriello è una furia sulla fascia destra, i difensori non riescono a limitarlo: la conclusione dell’esterno viene però respinta dalla difesa. De Chiara raccoglie, ma il suo tentativo va a sbattere contro la schiena del difensore sannita.

13′ – Non si fa attendere la risposta del Napoli: D’Angelo offre un pallone tagliente dallo spigolo dell’area, ma non trova il supporto dei compagni. Le Streghe conquistano il possesso.

12′ – Ennesimo tentativo del Benevento. A impensierire la difesa napoletana è Francescotti, autore di una buona giocata. Il tiro termina sul fondo.

10′ – Chiusura provvidenziale di Colella. Il difensore partenopeo mette fine al contropiede ospite rischiando l’intervento.

8′ – D’Angelo concede un pericoloso calcio d’angolo, decisiva la pressione dell’avversario sul retropassaggio dell’azzurrino. Benevento molto pericoloso dal corner.

6′ – Gambardella conquista palla e serve Gioielli: il tiro del centrocampista termina oltre la traversa.

3′ – De Chiara spreca una potenziale occasione da gol: il suo filtrante per Popovic è impreciso. Sarà rimessa dal fondo.

2′ – Ottima incursione di Colella sull’out di destra. Il laterale azzurro conquista calcio di punizione.

1′ – Ha inizio il derby! Il Napoli muove la prima palla della partita.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

NAPOLI: Turi; Colella, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Ballabile, De Chiara, Pinzolo, Popovic, Borriello.

BENEVENTO: Giangregorio; Fastiggi, Ciurleo, Avolio, Eletto, Victor, Borrelli, Donatiello, Sessa, Francescotti, Balzano.

Gentili lettori e lettrici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Benevento Primavera 2. Gli azzurrini inaugurano il nuovo anno con il derby campano, sfida dal sapore speciale – soprattutto per mister Dario Rocco, ex allenatore delle Streghe. I partenopei sono chiamati a blindare il secondo posto in classifica, tentando di mettere pressione al Frosinone capolista oggi impegnato ad Avellino. Allo Stadio Piccolo di Cercola è previsto grande spettacolo, ma adesso diamo parola al campo.