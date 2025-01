Calcio Napoli Notizie – Il Napoli giocherà domenica prossima contro il Verona ed Antonio Conte attende con ansia gli aggiornamenti su Kvaratskhelia e Politano.

Dopo aver battuto la Fiorentina di Raffaele Palladino con un netto 0-3, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a confermare il proprio primato. Domenica sera, infatti, i partenopei ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Verona di Paolo Zanetti.

Questa gara è molto sentita in casa azzurra sia perché una vittoria confermerebbe il loro primato che per il ko subito per 3-0 subito nello Stadio Bentegodi nel primo turno di questo campionato di Serie A. Proprio per questi motivi, di fatto, tra i tifosi azzurri c’è tantissima attesa per conoscere l’undici che scenderà in campo sin dal primo minuto contro i veneti Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Napoli-Verona, Olivera e Kvara stanno meglio: Politano attende il responso dello staff sanitario

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Matteo Politano attende con ansia un responso dello staff sanitario per giocare contro il Verona. L’attaccante esterno, di fatto, ha un gran voglia di riscendere in campo dopo non aver aiutato i suoi compagni a battere la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Mentre su Kvaratskhelia e Mathias Olivera ci sono degli aggiornamenti più positivi. Entrambi i calciatori, infatti, potrebbero giocare domenica prossima contro il Verona.