Calciomercato – Sia il Napoli che l’Inter, in attesa del prossimo turno di campionato, devono registrare delle importanti novità di calciomercato.

Il Napoli, dunque, domenica prossima giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. I partenopei cercheranno di battere i gialloblù per rafforzare il proprio primato, sempre in attesa dei vari recuperi dell’Inter di Simone Inzaghi e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Tuttavia, in attesa del match contro il Verona, il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Proprio su una di queste bisogna registrare delle importanti notizie.

Calciomercato Napoli, de Vrij è il primo obiettivo azzurro per l’anno prossimo

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti il club partenopeo ha scelto il primo obiettivo per la prossima prossima stagione, ovvero Stefan de Vrij. Quest’ultimo, di fatto, rappresenta un’ottima occasione di calciomercato, visto che il suo contratto con l’Inter scadrà il prossimo 30 giugno.

Nel frattempo, però, il Napoli sta già cercando di rinforzare. Il nome più caldo in questo momento, sempre in attesa di ulteriori novità sul fronte Danilo, è quello di Cesare Casadei. Giovanni Manna, di fatto, sarebbe pronto a presentare un’offerta al Chelsea per acquistare a titolo definitivo le prestazione dell’ex Inter.