Ultimissime Napoli – Un calciatore azzurro è stato offerto alla Lazio di Baroni . Arriva la risposta di Claudio Lotito.

Il calciomercato del Napoli in queste ore sta prendendo piede con diversi colpi in entrata e in uscita. L’obiettivo degli azzurri è proprio quello di usufruire delle cessioni per cercare nuovi innesti interessanti per proseguire in grande la stagione.

Un ultima ora giunta fuori, riguarda proprio un calciatore del Napoli che è stato offerto alla Lazio, pretendente dei partenopei per un posto in Champions League.

Il calciatore preferirebbe andare a giocare altrove per trovare continuità e spazio, che gli permetterebbero di tornare ad alti livelli.

Ngonge offerto alla Lazio: anche altri club sulle sue tracce

Cyril Ngonge non sta trovando il giusto spazio con la maglia del Napoli. Conte non gradisce il calciatore, al punto da preferirgli altre alternative in assenza di Kvara.

Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, Ngonge è stato offerto alla Lazio.

Arrivata la risposta da parte del club biancoceleste, che non si è mostrato interessato ad aggiudicarsi il calciatore.

L’esterno belga è osservato anche da altre squadre come Genoa, Monza e Bologna. Quest’ultima in particolare, seguiva già il calciatore da diverse sessioni di calciomercato.

Come riferito da Pedullà inoltre, non è da escludere un’ipotesi ritorno in prestito al Verona, club con cui Ngonge si è messo in mostra.