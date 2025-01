Mercato Napoli Ultimissime – Uno dei papabili obiettivi di gennaio sceglie l’azzurro, ma non il club partenopeo: sfuma così il colpo gratis.

Ultimissime di mercato che riguardano il mondo Napoli: uno dei papabili obiettivi della finestra invernale sceglie di non tornare in Italia, ma andrà a giocare all’estero. Lo staff di Giovanni Manna lo aveva messo nel mirino, dando però priorità ad altri profili. Era una possibilità, ma ora si allontana definitivamente. Nel frattempo, il calciomercato degli azzurri entra nel vivo. Il primo acquisto sarà il portiere, visto che Caprile andrà al Cagliari. Al suo posto, proprio dalla Sardegna arriverà Scuffet che svolgerà il ruolo di vice-Meret.

Napoli, niente Luiz Felipe: ecco gli obiettivi in difesa

Uno dei principali colpi di mercato del Napoli di quest’inverno sarà il difensore centrale. Resta Danilo il primo della lista di Giovanni Manna. Il giocatore lascia la Juventus da capitano. Non sembra esser mai scattata la scintilla con Thiago Motta, che sta facendo molta fatica in questi primi mesi in bianconero, attraverso scelte nette e allo stesso tempo poco determinanti.

Nella lista dei papabili nuovi difensori del Napoli rientra anche Daniele Ghilardi, entrato nel giro della Nazionale Under 21 e titolare del Verona. Il giocatore sarà proprio il prossimo avversario degli azzurri al Maradona. Nel listone, inizialmente, sembrava figurare anche Luiz Felipe, svincolatosi dall’Al Ittihad. Ora l’ex Lazio andrà a vestire una maglia bianco-azzurra, ma non sarà di certo quella del Napoli.

Dove giocherà Luiz Felipe

Secondo quanto affermato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Luiz Felipe sosterrà le visite mediche e firmerà oggi il contratto con il Marsiglia. Il giocatore arriva da diverse esperienze lontano dall’Italia, ma ha chiuso anzitempo l’avventura araba. La formazione francese ha approfittato dello status del giocatore, libero da ogni vincolo contrattuale, per ingaggiarlo e rinforzare il reparto difensivo.

Dunque, Luiz Felipe andrà a giocare nella squadra di Roberto De Zerbi e nelle prossime ore sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Marsiglia. Il Napoli, attualmente, sembra voler puntare su qualche profilo under, in vista del futuro ma anche in vista della sostituzione di Rafa Marin. Lo spagnolo, infatti, non rientra nei piani di questa stagione di Conte e ha chiesto di essere ceduto in prestito. Sulle sue tracce il Como, ma anche un ritorno in Spagna non è da escludere.

La cessione avverrà quando Manna avrà il suo sostituto tra le mani. Conte è stato chiaro: servono 24 calciatori per allenarsi a Castel Volturno.