Calciomercato Napoli Ultimissime – Nelle ultime ore, il club azzurro ha chiuso una trattativa importante con un noto club.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Ancora prima dell’inizio ufficiale della sessione, il DS Manna stava lavorando a diverse situazioni molto delicate. L’obiettivo del direttore sportivo resta quello di rinforzare ancor più la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un altro aspetto è però dettato dai cosiddetti “esuberi”, ai quali va trovata una nuova sistemazione nelle prossime ore. Intanto, il club azzurro è lieto di accogliere un noto calciatore che rappresenterà il primo colpo del mercato invernale azzurro.

Scuffet-Napoli, fissate per domani le visite mediche

Il Napoli piazza il primo colpo in questa sessione di calciomercato. Da diversi giorni, il DS Manna seguiva il profilo di Simone Scuffet, il quale si è reso fin qui autore di un’ottima stagione con la maglia del Cagliari. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il calciatore lascerà la Sardegna per approdare a Napoli nelle prossime ore. La trattativa, però, riguarderà anche Elia Caprile che compierà il percorso inverso in cerca di minuti importanti proprio alla corte di Davide Nicola.

Come già sottolineato, quindi, si tratta di uno scambio di prestiti che favorirà entrambi i club. Il Napoli, in questo modo, si assicurerà un secondo di qualità, mentre il Cagliari potrà affidare le chiavi della porta ad uno dei giovani portieri più forti in circolazione.

L’affare è stato definito con la formula del prestito secco, anche se è presente il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro per Elia Caprile. La trattativa è ormai conclusa, in quanto nella giornata di domani Simone Scuffet svolgerà le visite mediche con il club azzurro per poi passare alla firma del nuovo contratto.

Scuffet al Napoli: i numeri del nuovo portiere azzurro

La trattativa che porterà Simone Scuffet al Napoli è stata veloce quanto inaspettata. L’estremo difensore si è reso autore di un’ottima prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, ma il suo futuro non sarà in Sardegna. Infatti, l’ex Udinese approderà in Campania ma in una veste del tutto diversa: il numero dodici. Sì perché, il perno chiave di Antonio Conte resterà Alex Meret per l’annata in corso e per i prossimi anni.

Simone Scuffet, 28 anni, ha già dimostrato di essere un portiere molto affidabile. Dopo una lunga gavetta all’Udinese (proprio come Meret) ha vissuto delle stagioni “difficili”, le quali però son poi state accantonate dall’arrivo a Cagliari. In questa stagione, ha collezionato 13 presenze in campionato, l’ultima ieri a Monza con il successo per 1-2 anche grazie ai suoi interventi.

Ora, però, è tempo di voltare pagina. Ad attenderlo c’è il Napoli di Antonio Conte, il quale però possiede già un portiere titolare. Quindi, Scuffet rivestirà il ruolo di “secondo” e dovrà farsi trovare pronto qualora si presentasse la necessità.