Nella lista dei possibili acquisti del Napoli c’è anche Jacopo Fazzini: il giocatore piace a Conte e nel frattempo l’Empoli rifiuta un’offerta

Una lunga lista di obiettivi e possibili acquisti e tra questi il Napoli ha messo nel mirino Jacopo Fazzini. Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza di poter lavorare con 24 calciatori a Castel Volturno. Dunque, per ogni partente, dovrà arrivarne uno nuovo. Finora la società si è mossa sul ruolo del portiere. Caprile reclamava spazio e si è presentata l’occasione Cagliari, così è nato lo scambio con Scuffet, che nelle prossime ore sarà un giocatore azzurro. Oltre al vice-Meret, Manna lavora per rinforzare difesa e centrocampo. Infatti, Folorunsho è il prossimo giocatore che lascerà il Napoli. Per tale ragione, servirà un innesto in quel reparto e piace molto il giovane dell’Empoli, su cui però c’è concorrenza.

Fazzini, Napoli attento alla Lazio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe sondando la pista Fazzini, che in questa prima metà della stagione ha faticato per via di un infortunio. Nell’ultimo match di campionato non è sceso in campo perché al centro di rumors di mercato. Sembra essere terminata l’esperienza in Toscana, poiché ci sono club di livello sulle sue tracce.

Innanzitutto, su Fazzini c’è la Lazio, che si starebbe muovendo anche in anticipo rispetto agli azzurri. Ecco quanto riportato dallo studio di Sky Sport:

“L’Empoli ha rifiutato la prima offerta della Lazio, ma attenzione al Napoli che può rilanciare. La Lazio può garantire spazio al giocatore e si è mossa prima. Il Napoli storicamente ha ottimi rapporti con l’Empoli, staremo a vedere”

Non solo Fazzini, ecco chi piace al Napoli

Manna segue anche altri profili per il centrocampo oltre al classe 2003 dell’Empoli. Infatti, nella lista dei papabili acquisti del Napoli c’è il giovane Casadei del Chelsea, pronto a ritornare in Italia dopo l’esperienza londinese. E non bisogna dimenticare che tra gli obiettivi primari c’è Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, come sostenuto più volte da Ranieri, sta affrontando mesi complicati nella sua città. I tifosi l’hanno incolpato delle cattive prestazioni di squadre e dell’esonero di De Rossi. Al livello umorale non sembra essere al top, ma il gol contro la Lazio potrebbe cambiare lo scenario.

Pellegrini resta un giocatore che piace molto al Napoli, ma la Roma di certo non se ne priverebbe facilmente. A questo punto, come accaduto con il Cagliari per Caprile e Scuffet, potrebbe entrare in gioco un nuovo scambio e la pedina potrebbe essere Raspadori. L’attaccante azzurro fatica a trovare continuità nella gestione Conte.