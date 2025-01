Lorenzo Pellegrini è un obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio: la scelta di mister Ranieri in Roma-Lazio

La partenza di Folorunsho permette l’inserimento di un tassello a centrocampo. Lorenzo Pellegrini è uno dei profili più importanti che Giovanni Manna starebbe seguendo in questa sessione invernale di calciomercato. E potrebbe concludere presto la trattativa con la Roma, specialmente perché oramai il capitano giallorosso sembra non essere più incedibile.

Roma-Lazio, la scelta su Pellegrini

In occasione del derby della Capitale, Claudio Ranieri prova a giocare la carta Pellegrini. Il ragazzo sta attraversando un periodo non felicissimo, a partire dalle numerose critiche della stessa tifoseria alle pressioni che subisce costantemente per via del suo ruolo da protagonista nello spogliatoio giallorosso.

Il centrocampista della Nazionale azzurra ha avuto tanti alti e bassi negli ultimi anni, ma questa stagione sembra essere più complicata del previsto. E i risultati collettivi ne sono un’ampia dimostrazione.

In occasione del derby Roma-Lazio, Pellegrini partirà titolare. Il giocatore resta un obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio e nelle prossime settimane si potrebbe sbloccare l’affare con la Roma, magari anche con l’inserimento di qualche contropartita. Bisogna segnalare, infatti, che Raspadori può considerarsi un elemento di scambio interessanti in fase di negoziazione con i giallorossi.

Ghisolfi: “Pellegrini? Non parliamo di mercato”

A poche ore dal derby di Roma, Ranieri ha spiegato il motivo delle difficoltà riscontrate dal capitano della squadra. Un problema che lo stesso mister aveva evidenziato sin da subito, quando dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli decise di sostituire Pellegrini dopo appena 45 minuti di gioco.

“È solo una questione psicologica, perché tecnicamente lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa, perché sono pochi i centrocampisti che fanno gol, e chi ce li ha li dovrebbe tenere stretti, però lui soffre questo fatto dei tifosi. E io devo tenere presente se un giocatore se ne fa carico o gli scivolano via. Lorenzo se li carica tutti, e questo è il peccato”

Ranieri ha anche dichiarato di non aver paura di schierare Pellegrini, come accaduto a San Siro contro l’Inter. E in effetti, ha compreso che per il derby contro la Lazio la qualità del numero 7 giallorosso potrebbe fare la differenza.

A pochi minuti dalla sfida, il dirigente della Roma Ghisolfi ha risposto così ai microfoni di DAZN in merito al futuro di Pellegrini: