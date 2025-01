Ultimissime Napoli – Doppia opzione per Raspadori riguardo al suo futuro con la maglia del Napoli, c’è l’annuncio in diretta che lascia a bocca aperta.

Il calciomercato promette di regalare sorprese, specialmente in casa Napoli. Gli azzurri sono infatti alle prese con diverse situazioni di mercato, legate ad alcuni calciatori che richiedono un maggior minutaggio.

L’assenza di coppe e l’uscita dalla Coppa Italia, non permette a Conte di ruotare i suoi uomini e ciò comporta una serie di problematiche: Raspadori è una di queste, con il calciatore che vuole giocatore di più e lo ha dimostrato anche contro il Venezia.

Tanti giocatori sono sul punto di andare via per il poco spazio ottenuto e Raspadori fa gola a diversi club di A. Il futuro dell’attaccante non è ancora del tutto scritto e ci sono due diverse opzioni.

Futuro Raspadori, Juve o Roma?

La rete contro il Venezia che ha permesso agli azzurri di restare attaccati al treno Scudetto, ma questo sembra non bastare per decidere il futuro di Raspadori.

Come riportato da Paolo Paganini, giornalista RAI, invitato a Maracanà di TMW, c’è l’opzione Juventus e Roma per il calciatore: “Se la Juve chiude Zirkzee, allora escludiamo Raspadori; ma per lui c’è anche la Roma, alla ricerca di uno dalle sue doti“.

Conte vuole trattenere il calciatore per reinventarlo in un nuovo ruolo, quello di mezzala offensiva. La buona prova contro il Venezia fa ben sperare il tecnico.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire il futuro di Raspadori, se sarà ancora Napoli o un’altra importante piazza.