Fiorentina-Napoli, è successo dopo il fallo di Moreno: il gesto di Anguissa fa il giro del web

Fiorentina Napoli, il gesto di Anguissa non passa inosservato: è successo dopo il fallo di Moreno, costato il rigore.

Il Napoli vince e convince al Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Gli azzurri sono riusciti a non farsi influenzare dalle pesanti assenze di Politano e Kvaratskhelia e hanno dato prova di grande maturità e forza ai danni di un avversario ai nastri di partenza davvero in forma dopo il pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Serie A, rigore Napoli: il bel gesto di Anguissa

Dopo la scorsa stagione travagliata, Frank Anguissa sta tornando sui livelli che aveva portato gli azzurri davvero lontani fino al raggiungimento del titolo di campione d’Italia. La vittoria importante e poderosa dei partenopei portano la firma anche di Anguissa che ha saputo mettersi in proprio su un campo difficile.

Il 99 azzurro, infatti, è stato decisivo sul rigore che ha poi portato Romelu Lukaku a trasformare lo 0-2 del Napoli. Il centrocampista, infatti, ha saputo prendere il tempo al difensore della Fiorentina Moreno che lo ha steso con una scivolata davvero da matita blu. Per questa ragione Anguissa lo ha consolato dopo aver visto la delusione negli occhi del centrale viola.

Dopo l’errore, infatti, Anguissa ha capito il momento negativo che stava vivendo in quegli istanti il proprio avversario ed ha tenuto molto a compiere il gesto. Per il giocatore a disposizione di Palladino, infatti, era appena la sesta presenza con la Fiorentina e la prima in assoluto in Serie A.