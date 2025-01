Napoli Calcio – Ultimissime. Manca sempre meno alla sfida di campionato tra Fiorentina e Napoli. Intanto, sono arrivati diversi commenti su Antonio Conte.

La Serie A sta per tornare e lo farà col botto. La 18esima ed ultima giornata del girone d’andata potrebbe lasciare interrogativi molto importanti, i quali potrebbero riguardare anche il Napoli di Antonio Conte. Dopo aver sconfitto allo scadere il Venezia, gli azzurri viaggeranno verso Firenze per la sfida contro i viola capitanati da Raffaele Palladino. Quest’ultimo, ospiterà i partenopei per un match che avrà un sapore particolare.

Palladino incorona Conte: “Bisogna imparare dai vincenti”

Raffaele Palladino stravede per Antonio Conte. La conferenza del tecnico napoletano, andata in scena oggi, l’ha confermato ancora una volta. Infatti, l’allenatore della Fiorentina ha presentato la sfida contro il Napoli, sottolineando le qualità degli avversari ma in modo particolare quelle del tecnico salentino. Di seguito le sue parole.

“Ho avuto il piacere di conoscere Conte durante la mia carriera da calciatore. Ricordo che era sempre il primo ad entrare in palestra e l’ultimo ad uscire. Questa mentalità l’ha poi coltivata anche da allenatore, non a caso è un vincente. Io credo che dai vincenti ci sia solo da imparare”. Sul Napoli: “Sono primi con la miglior difesa del campionato, motivo per il quale lotteranno per lo Scudetto. Non sarà certamente facile per noi, ma vogliamo regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi”.

Le parole di Raffaele Palladino aumentano ancor più l’attesa per la sfida tra Fiorentina e Napoli. Per l’importante match, però, Antonio Conte dovrà fare a meno di due azzurri come anticipato nel primo pomeriggio in conferenza stampa.