Calciomercato Napoli Ultimissime – Ritorno di fiamma a sorpresa per la squadra di Conte: Manna pronto a regalare un colpo inaspettato al tecnico

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano già nel primo giorno ufficiale di trattative. Con un primo posto da difendere, gli azzurri non potranno sbagliare le prossime mosse per rinforzare la rosa. Antonio Conte ha chiesto calciatori utili, affamati e una profondità tale da poter mantenere un livello altissimo fino alla fine del campionato.

Con 20 partite da giocare ancora, non ci si possono permettere errori gravi, tantomeno quello di abbassare il livello di concentrazione. Per queste ragioni, il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe messo già all’opera per trovare i nomi giusti, utili alla causa. In mattinata vi abbiamo parlato del sorpasso sulla Lazio per Fazzini, ma per il centrocampo non è l’unico nome circolato in queste ore.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Gabri Veiga: i dettagli

A riportare un’incredibile indiscrezione di calciomercato è il Corriere dello Sport, che sul quotidiano di oggi ha riferito di un clamoroso nuovo interesse da parte del Napoli nei confronti di Gabri Veiga. Impossibile dimenticare la telenovela che accompagnò il club del patron De Laurentiis per tutta l’estate del 2023 e che, a colpo praticamente ultimato, portò ad una svolta folle con il calciatore che preferì l’Arabia.

Sembrava fatta per lo spagnolo, che a soli 21 anni scelse di dire addio al calcio europeo, per provare l’esperienza nella Saudi Pro League. Da quel giorno è trascorso più di un anno e con l’Al-Ahli il classe 2002 non si è tolto chissà poi quali soddisfazioni. Non ha conquistato alcun titolo, né il campionato e né la coppa nazionale. Tanto meno la Champions League asiatica.

In termini realizzativi, ha messo a segno appena 8 gol e 5 assist in 39 presenze, non tantissimi se pensiamo al livello della lega. Quest’anno è partito bene, dato che ha già raggiunto quota 4 reti, pareggiando quanto fece in tutta la scorsa stagione. I suoi rapporti con il campionato arabo, però, non sarebbero più così idilliaci, da qui l’ipotesi di un addio.