Napoli, gli auguri di De Laurentiis: il retroscena su Conte e l’annuncio sullo stadio

Notizie Calcio Napoli – In casa azzurra bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti del patron De Laurentiis.

Il Napoli, dopo aver battuto il Genoa allo Stadio Marassi, è atteso dalla gara di domenica dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Gli azzurri, di fatto, sono chiamati a continuare a vincere per stare al passo sia dell’Atalanta che dell’Inter.

Tuttavia, visto che oggi è la Vigilia di Natale, prima del match contro il Venezia bisogna registrare delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis per fare gli auguri a tutto il mondo Napoli.

Napoli, De Laurentiis: “Conte mi sta dando una mano a ristrutturare. Sullo stadio e su Garcia…”

Il patron partenopeo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti rilasciato queste parole: “Questo 2024 bisogna dividerlo in due sezioni. Dopo 14 anni di successi, unica in Europa, c’è stato un blocco, la prendo sia filosoficamente che positivamente. Mi assumo tutte le colpe, non voglio accusare nessun altro. Sono il deus ex machina, sono l’imprenditore puro che investe il proprio denaro e, quindi, è giusto che mi prenta tutte le responsabilità dinanzi ai nostri straordinari tifosi”.

Aurelio De Laurentiis ha poi continuato il suo intervento: “Per la seconda parte dell’anno, invece, ho trovato l’uomo Antonio Conte, a cui faccio gli auguri. Lui mi ha dato una mano a capire che c’era bisogno di una ristrutturazione. Avevamo ancora tanti giocatori dello scudetto, ma bisognava dare un’aria nuova. I miei auguri a Conte, Oriali e tutto lo staff. Li ringrazio per la professionalità, l’amore, l’abnegazione, la costanza che mettono quotidianamente in allenamento e con i ragazzi”.

Il presidente poi prosegue su Manna: “Non mi rimane che ringraziare questo un nuovo acquisto che mi sta vicino e che mi sta dando la sua disponibilità e la sua voglia di affermare la propria conoscenza del calcio, Giovanni Manna, finalmente un giovanissimo vicino a me, che sta dando il meglio di sé stesso al fianco di una persona abbastanza esigente come il sottoscritto”.

Il pensiero a Di Lorenzo e alla squadra: “Devo fare gli auguri al nostro capitano, Giovanni Di Lorenzo, che è ripartito alla grande e che ha una famiglia straordinaria. Prego Di Lorenzo di portare i miei auguri a tutta la compagine dello spogliatoio e alle loro famiglie. Lo continuo a ringraziare perché sa avere in mano anche il bastone del comando, a lui vanno i miei migliori auguri come a tutti gli altri calciatori.Poi ovviamente il reparto tecnico, medici, massaggiatori e tutti coloro che si occupano del nostro reparto sportivo. A loro e a tutti coloro che collaborano nella Società Calcio Napoli i miei migliori auguri, tanta serenità e grandi programmi per il futuro”.

Il messaggio ai tifosi: “Mi restano coloro che sono il vero nerbo del Napoli. I veri committenti, quelli per cui tutti noi lavoriamo, ovvero i tifosi. Milioni in Italia ed in tutto il mondo. A loro va un mio grande ringraziamento. Noi siamo forti, possono dire quello che vogliono, ma noi napoletani abbiamo una marcia in più. “Chi si loda si sbroda”, ma io in questo non ho paura di sbrodarmi, sono convintissimo. Vengo da una famiglia di napoletani che sono stati l’eccellenza nel mondo internazionale del cinema e so cosa vuol dire essere forti e napoletani. Un pensiero anche a coloro che soffrono, a chi non può seguirci purtroppo. Un pensiero alla nostra mascotte, che ci segue sempre tra Perugia e Napoli: carissimo amico mio, un grande abbraccio e bacio, passa un serenissimo Natale in famiglia e poi ti aspettiamo tutti quanti contro il Venezia il 29”.

L’annuncio sullo stadio: “Per lo Stadio saprete tutto a tempo debito. Quando tornerò farò una conferenza stampa con Umberto Chiariello soltanto ed unicamente sullo stadio. Per il momento faccio anche gli auguri anche al primo cittadino Gaetano Manfredi ed al presidente della Regione, Vincenzo De Luca”.

Ecco il saluto finale di Aurelio De Laurentiis: “State in famiglia, fate una carezza ai bambini che sono il vostro futuro, preoccupatevi delle vostre mogli e dei vostri genitori, stiamo tutti vicini. A Los Angeles mangerò napoletano per Natale. Domani mi porto in aereo gli struffoli. Me li porto ovunque: in Brasile, in Uruguay e in Argentina. Io non sono mai stanco. A Los Angeles devo andare per riprendere in mano le trame del cinema. Da quando c’è stato il Covid si sono affermate le varie piattaforme ed il cinema è andato in sofferenza. Voglio portare tanti film negli Stati Uniti, come L’Oro di Napoli e Il giudizio universale. Secondo me bisogna essere presenti assolutamente sul territorio americano, ma sempre con quel sentimento di indipendenza che ha contraddistinto sempre la mia vita”.