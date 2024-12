“Ha rifiutato il ritorno in Serie A”: l’ex azzurro sorprende tutti!

Sono ore molto calde per la Serie A. Da ieri, è in corso un vero e proprio terremoto per un noto club italiano. Stamane, sono arrivati ulteriori dettagli.

La situazione in Serie A diventa sempre più calda. La prima parte di stagione è ormai archiviata, motivo per il quale i diversi club stanno valutando l’operato della squadra e dei rispettivi allenatori. Tra le società più in forme ci sono ovviamente le prime della classe come Atalanta, Napoli e Inter. Invece, il discorso è molto diverso per chi è in ritardo in classifica. Tra le società più in difficoltà, ci sono proprio Juventus e Milan.

Sarri ha rifiutato il Milan: l’annuncio è incredibile

Il Milan vive un momento molto difficile dopo l’ennesimo passo falso contro la Roma. Già prima del match si parlava del possibile esonero di Paulo Fonseca, poi arrivato subito dopo il fischio finale. L’allenatore portoghese non si è mai ambientato in città, ma al tempo stesso ha pagato anche alcuni rapporti “complessi” con i senatori.

Da pochi minuti, è emersa l’ufficialità del nuovo allenatore che sarà Sergio Conceicao. In realtà, però, come riportato dall’esperto Alfredo Pedullà, l’ex Porto non era la prima scelta della dirigenza rossonera. Secondo il giornalista, il club avrebbe ingaggiato molto volentieri Maurizio Sarri, il quale però ha deciso di rispedire la proposta al mittente.

I problemi principali dell’ex Napoli erano legati alla validità del contratto. Maurizio Sarri aveva chiesto un contratto valido per 18 mesi più opzione per il rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. D’altra parte, però, la società ha preferito non impegnarsi così tanto scegliendo quindi Sergio Conceicao.