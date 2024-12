Ancelotti sicuro: “Napoli? Deve ringraziare Conte”. Poi il commento sulla lotta al vertice

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ed ha commentato anche il momento del Napoli.

L’allenatore del Real Madrid si è preso la scena nel pomeriggio dopo aver parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 in cui ha parlato di Serie A, della condizione della sua squadra e del suo percorso al Real Madrid. Ancelotti ha messo in evidenza l’operato di Antonio Conte ed espresso un chiaro giudizio sulla lotta allo scudetto.

Ancelotti netto sulla Serie A: “Avvincente, Inter la più collaudata”

Carlo Ancelotti ha parlato dell’ennesimo trofeo vinto con il Real Madrid, la Coppa Intercontinentale ed ha sottolineato quanto sia difficile vincere con un club, nonostante alleni probabilmente il più forte al mondo. Proprio per questo motivo ha precisato che è più semplice farlo con Vinicius, Mbappe e Rodrygo in squadra piuttosto che con altri.

In merito alla lotta per lo scudetto e al lavoro che sta svolgendo Conte sulla panchina del Napoli, ha affermato: “Lotta per lo scudetto davvero avvincente, ci sono tante squadre davanti. L’Inter è la più collaudata, ha una rosa competitiva. L’Atalanta sta facendo ottimamente, mentre il Napoli è rinato con il lavoro e la serietà di Antonio Conte“.

Parole chiare che attestano la stima di un grande allenatore nei confronti di un altro oggi sulla panchina azzurra. Dichiarazioni non scontate che certificano l’intelligenza e la lealtà di Ancelotti che, a differenza di quanto dimostrato finora da Conte, in una piazza calorosa come Napoli ed in quel preciso momento storico post Sarri, non è riuscito a trovare la chiave giusta per condurre il Napoli ad ambire concretamente per qualcosa di importante.