Napoli calcio ultimissime – Il messaggio di Di Francesco in vista della sfida contro il Napoli mette a dura guardia gli azzurri, con un avviso diretto a Conte

Domani alle ore 15:00 scenderanno in campo Napoli e Venezia, nella sfida valida per la 18esima giornata di campionato, nonché l’ultima dell’anno solare.

Il Napoli è pronto a proseguire la propria striscia positiva per rimanere agganciato all’Atalanta, in campo stasera, e proseguire la corsa Scudetto. I partenopei arrivano sicuramente alla sfida con i favori del pronostico, ma non c’è da sottovalutare l’avversario.

Il Venezia infatti, nonostante si trovi nelle zone bollenti di classifica, è una squadra preparata e pronta ad affrontare qualsiasi tipo di match: i lagunari provengono da ben tre risultati utili di fila, dimostrando la propria volontà di raggiungere una salvezza tranquilla.

Tra le ultime sfide presente anche il pareggio in casa della Juventus, acciuffato proprio dai bianconeri negli ultimi sgoccioli del match. Le squadre capitanate da Eusebio Di Francesco sono sempre state avversarie ostici e il Napoli lo sa bene.

Non a caso, quest’oggi , il tecnico ha tenuto una conferenza stampa prima della partenza per Napoli, dimostrando la propria volontà di fare bene, lanciando un chiaro messaggio a Conte e squadra.

Di Francesco ci crede e suona la carica: “Avremo spirito battagliero contro il Napoli”, poi su Conte

Il tecnico del Venezia ha suonato la carica ai propri tifosi e calciatori in vista del match di domani contro il Napoli, mostrando tutta la convinzione di poter far male ad una squadra sulla carta più forte.

“Lo spirito battagliero non deve mancare mai, non possiamo non averlo contro il Napoli sapendo che è una big” – dice Di Francesco.

Il tecnico ha rilasciato anche delle parole sul suo collega, Conte: “Hanno un allenatore determinato e vincente, lo conosco personalmente e non lascerà nulla al caso“.

Sulla trasferta di domani: “L’obiettivo è sempre il risultato. Bisognerà saper riconoscere i momenti della partita, senza tener conto di quando ci troveremo in difficoltà. Abbiamo fatto uno step su questo e dovremo riuscire a mantenerlo“.

Di Francesco ha parlato anche di Lukaku, abile nel giocare spalle alla porta e per la sua squadra, grazie al suo fisico imponente che ha già creato problemi a molte difese avversarie: “Lukaku è bravo a dialogare con i compagni e venire incontro – dice il tecnico – ma dovremmo creare gabbie anche per tutti gli altri calciatori del Napoli“.