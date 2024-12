Ultime Calcio Napoli – Il club azzurro è pronto a cedere un calciatore. Nelle prossime settimane sarà deciso il futuro del protagonista.

In casa Napoli si lavora in vista della prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo del DS Manna è quello di rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, ma al tempo stesso si proverà a piazzare anche i cosiddetti “esuberi”. Non a caso, l’allenatore dei partenopei ha ben chiare le proprie idee, motivo per il quale difficilmente ci saranno cambiamenti importanti. Ad oggi, le alternative a disposizione non sono molto valide, ma di certo potrebbero fare bene in club meno blasonati.

I calciatori “poco utilizzati” sono davvero diversi. Tra questi, spicca però il nome di Michael Folorunsho che non è mai riuscito a conquistare Antonio Conte. L’ex Hellas Verona vanta qualità davvero importanti, ma nel centrocampo azzurro composto da Lobotka, Anguissa e McTominay risulta molto difficile trovare spazio. A tal proposito, negli ultimi giorni, lo stesso giocatore avrebbe deciso di dialogare con il DS Manna in vista del mercato invernale.

Folorunsho ha chiesto la cessione: l’annuncio sul futuro

La storia d’amore tra Michael Folorunsho e il Napoli potrebbe concludersi dopo pochi mesi. Arrivato dall’Hellas Verona con aspettative molto alte, il calciatore non è mai riuscito a rubare la scena. Come riportato da “Il Mattino” lo stesso giocatore avrebbe chiesto al DS Manna di cercargli una nuova sistemazione. L’obiettivo del centrocampista è quello di approdare in una squadra che gli garantisca un minutaggio adatto per continuare il proprio percorso di crescita.

A tali condizioni, ovviamente, l’ipotesi più accreditata è quella del prestito. In questo modo, l’ex Hellas avrebbe tanto spazio a disposizione per mettersi in mostra in Serie A e non solo. Infatti, sulle sue tracce ci sono diverse società tra cui Torino e Fiorentina. La prima vorrebbe puntare sul classe 1997 per rinforzare la squadra a disposizione di Vanoli, mentre i toscani seguono da diverse settimane il giocatore e potrebbero impiegarlo anche in Conference League.

Per quanto riguarda il Torino, va sottolineato anche il nome di Samuele Ricci. Quest’ultimo, piace moltissimo al Napoli ma l’affare potrebbe decollare soltanto a giugno. Quindi, come giusto che sia, si tratta di una trattativa del tutto diversa che probabilmente decollerà nei prossimi mesi. Ad oggi, la necessità è legata al futuro di Michael Folorunsho, il quale è speranzoso di tornare ad essere protagonista nella massima serie italiana.