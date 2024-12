Il Napoli Basket torna a perdere, non riuscendo a trovare continuità dopo il successo della scorsa settimana: sconfitta nel finale a Varese

Serata amara per il Napoli Basket, che dopo 6 giorni dal successo contro Scafati, torna a perdere. Questa volta la sconfitta arriva a Varese, in un finale concitato per la squadra di coach Valli, che si ritrova a perdere di soli 3 punti. I bianco-azzurri non riescono a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa, che avrebbe rappresentato il secondo successo di una stagione maledetta.

A Varese, l’Openjobmetis si è imposta 89-86 dopo essere andata in fuga a metà gara (49-39 all’intervallo lungo) ed essere stata rimontata sul 68-68 alla penultima sirena. Il primo quarto è stato devastante per il Napoli, che ha collezionato appena 12 punti, andando subito a -10 dagli avversari. Nel secondo è stato mantenuto lo stesso passivo, mentre è nel terzo che gli ospiti si sono ripresi, recuperando gli stessi 10 punti e pareggiando la partita.

Il Napoli Basket torna a perdere: decisivo il finale a Varese

L’ultimo quarto è stato quello determinante: Jaylen Hands, miglior realizzatore del match con 27 punti, non sbaglia; dall’altro lato Jacob Pullen, eroe del derby, non è in serata e chiude con soli 8 punti e un tremendo 0/10 da tre.

L’ultimo possesso è ben giocato dal Napoli, ma la tripla di Bentil (migliore dei suoi con 22 punti) si spegne sul ferro. Al quintetto di coach Valli non bastano nemmeno i 21 punti di Zubcic e i 20 di Erick Green. Alla fine si conclude 89-86 per i padroni di casa. Il Napoli Basket resta sempre ultimo a -2 da Cremona e a -4 da Pistoia che ha una partita in meno.