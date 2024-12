Calciomercato – Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Le ultimissime sui colpi in entrata.

Sono giorni molto caldi quelli che precedono l’inizio del calciomercato invernale. La sessione si aprirà il prossimo 2 gennaio, motivo per il quale tutta la dirigenza azzurra è concentrata sui colpi in entrata. Sul taccuino del DS Manna ci sono diversi nomi importanti, ma alcuna trattative sono però già ben avviate. Infatti, da diverse settimane, il direttore sportivo sta seguendo un nome molto chiacchierato.

A tal proposito, il nuovo obiettivo del Napoli porta il nome di Patrick Dorgu. Il terzino sinistro di proprietà del Lecce continua a brillare in questa stagione, motivo per il quale diverse big sono sulle sue tracce. Al momento, però, la dirigenza partenopea sarebbe avanti a tutti e potrebbe piazzare il colpo prima del previsto. Non a caso, nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli legati al possibile affare.

Dorgu si avvicina al Napoli: fissato l’incontro col Lecce

Patrick Dorgu continua ad essere nel mirino del Napoli. Il difensore di proprietà di Lecce ha catturato l’attenzione delle big italiane e non solo, motivo per il quale potrebbe crearsi una vera e propria asta di mercato. Come riportato da “Il Mattino” la dirigenza azzurra sarebbe in pole per l’acquisto a titolo definitivo. I colloqui con il club salentino proseguono da molte settimane, ma l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

Infatti, ai primi di gennaio è previsto un incontro tra il DS Manna e Corvino proprio per parlare della trattativa. Sul piatto c’è ovviamente il calciatore danese, il quale ha una valutazione molto elevata. D’altra parte, infatti, il presidente del Lecce non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. Non a caso, il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il mese cruciale per l’intera situazione sarà proprio gennaio. Infatti, il Napoli potrebbe decidere di anticipare il colpo proprio per bloccare il calciatore e far svanire così la concorrenza. I colpi di scena sono dietro l’angolo, motivo per il quale il DS Manna non vuole correre alcun rischio. Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andatura della trattativa, la quale verrà indirizzata in una direzione o nell’altra.