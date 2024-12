Calcio Napoli Notizie – Il d.s. Giovanni Manna starebbe per piazzare la prima cessione a gennaio: aperta la trattativa per lasciar partire il giocatore

Per il calcio Napoli notizia giungono anche dal fronte mercato. L’inizio della sessione invernale coinciderà con una serie di potenziali acquisti, ma anche di cessioni. Gli azzurri, infatti, hanno sì bisogno di rinforzarsi, ma senza disdegnare la possibilità di incassare cifre importanti liberando spazio in rosa con calciatori spesso relegati alla panchina.

Questo potrebbe essere il caso di Alessio Zerbin, molto vicino al Venezia, ma non solo. La dirigenza partenopea sta valutando diversi nomi, che potrebbero trovare più spazio altrove. In cima alla lista c’è anche Jack Raspadori, che resta però un nome difficile da piazzare, dato che la società non vuole svendere un giocatore della sua caratura, tantomeno ad una concorrente in Serie A, a cifre poco allettanti.

Napoli, la prima cessione può essere Folorunsho: le ultime

Un altro dei nomi che già da qualche settimana è inserito nell’elenco dei possibili partenti, è quello di Michael Folorunsho. Il centrocampista, compirà 27 anni a febbraio e per allora potrebbe vestire una nuova maglia. Appena 103 minuti giocati dall’inizio dell’anno, che lo rendono il calciatore meno utilizzato della rosa con Zerbin.

Troppo poco per un giocatore che ha fatto bene in prestito al Verona lo scorso anno e che potrebbe dare molto di più al nostro campionato. Questo lo sanno altri club di Serie A, che si starebbero interessando a lui in queste settimane e che potrebbero approfittarne per intavolare una trattativa in vista di gennaio.

Antonio Conte non se ne priverà facilmente, ma dopo che in estate ha sfiorato già la cessione, non verranno fatti salti mortali per trattenerlo in caso di offerta allettante.

Folorunsho, la Fiorentina fa sul serio: aperta la trattativa col Napoli

Secondo il giornalista di calciomercato Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe preso la decisione di fare sul serio per Folorunsho a gennaio. La quasi certa esclusione dal campionato di Bove ha spinto la Viola a cercare un’alternativa a centrocampo, che avrebbe portato proprio al calciatore azzurro.

Il suo procuratore, Mario Giuffredi, è lo stesso che cura gli interessi di Parisi e Biraghi a Firenze. Per quest’ultimo tratterà la sua uscita il mese prossimo e, contemporaneamente, potrebbe piazzare il colpo Folorunsho. Le due dirigenze avrebbero ufficialmente aperto i dialoghi, con l’obiettivo di approfondire il tema il prossimo 4 gennaio, in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli di campionato.

Anche la Lazio si è mostrata interessata, ma con l’imminente acquisto di Fazzini, si sarebbe defilata, aprendo le porte ad una trattativa tra i Viola e i partenopei, di cui vi racconteremo maggiori dettagli.