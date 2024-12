Napoli calcio – ultimissime, dalla Georgia non hanno nessun dubbio: sarebbe tutto deciso per quanto riguarda il futuro di Kvaratskhelia.

La situazione di Khvicha Kvaratskhelia continua a non essere totalmente tranquilla in casa Napoli. Il rinnovo del suo contratto col club azzurro continua inevitabilmente infatti ad essere un tema di discussione molto forte nell’ambiente. Il suo accordo con gli azzurri scade nel 2027, ma l’ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione non soddisfa sicuramente le ambizioni e il talento del georgiano. L’entourage del giocatore continua però a sparare alto e questo porta la società partenopea a restare sulla sua posizione “di forza” creatasi col vechio contratto.

In tutto ciò, rimane non affatto da escludere l’ipotesi addio. Nella scorsa estate, era stato molto forte l’interesse del Paris Saint Germain, ma il Napoli chiuse la porta ad ogni possibilità di trattativa. Oggi, fra i club più chiacchierati su di lui c’è anche il Barcellona, ma è ancora presto per capire quali saranno effettivamente le squadre pronte a darsi battaglia se la situazione col Napoli dovesse precipitare. Sta agli sforzi del club far sì che questo scenario non si verifichi.

Futuro Kvaratskhelia, l’annuncio dalla Georgia

Dalla Georgia sono però di un’idea ben precisa. Lo afferma il noto giornalista del paese Kakha Dgebuadze, intervenuto in diretta alla trasmissione “Terzo Tempo- Un calcio alla radio” in onda su “Radio Napoli Centrale”. Per lui, lla situazione sarebbe già abbastanza delineata:

“Non ci sono grosse novità sul rinnovo, si sta lavorando sulla clausola rescissoria. Per me il rinnovo ci sarà ma per dire addio nella prossima sessione di mercato”.

A detta del giornalista, l’idea sarebbe quindi quella di un affare “alla Osimhen”, quantomeno nelle intenzioni. Il progetto sarebbe così quello di un rinnovo di contratto con clausola rescissoria propedeutico però al suo addio in estate, come si voleva fare con il bomber nigeriano. In qeust’ultimo caso, però, non arrivò al club azzurro l’offerta tanto attesa, creando una situazione che ha fatto crollare il costo del suo cartellino. Per Kvara la situazione potrebbe essere leggermente diversa, soprattuto in considerazione di come terminerebbe la stagione del Napoli di Conte rispetto al decimo posto dello scorso anno.

Insomma, l’estate potrebbe davvero portare un addio che sarebbe davvero doloroso per i tifosi azzurri. Il contratto fino al 2027 rimane, in ogni caso, un’arma a favore del Napoli sotto qualsiasi ottica, anche quella di monetizzare al massimo in caso di cessione.