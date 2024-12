Calcio Napoli Notizie, Alex Meret e Elia Caprile protagonisti sui social del club azzurro, tifosi divisi: ecco l’ultima mossa

Saranno nomi caldi, caldissimi per i prossimi giorni. Ma nel frattempo, l’ultima trovata del Napoli mette a confronto i due portieroni. Da una parte l’immenso Alex Meret, protagonista assoluto di questa prima metà stagionale; dall’altra un estremo difensore pronto a lasciare il club azzurro per cercare più fortuna e maggior continuità. Ecco le ultime notizie sul calcio Napoli.

Continuano i post natalizi del Napoli sui social. Sull’account Instagram è stato chiesto già quale fosse il gol più bello del 2024 e l’assist migliore dell’anno solare. Ora tocca scegliere la parata più bella del 2024, tra tre interventi di Meret e uno di Caprile. Di entrambi sono state prese parate dell’attuale stagione. C’è la respinta di Meret allo scadere contro il Parma, quando ha salvato i tre punti al Maradona; c’è la super parata sul tiro dalla lunga distanza di Marin in Cagliari-Napoli; e c’è anche l’ultimo intervento in allungo sul colpo di testa al Marassi contro il Genoa; di Caprile, invece, c’è una respinta bassa in Empoli-Napoli, quando sostituiva Alex.

Per votare basta cliccare su questo link o andare sul profilo Instagram del Napoli, dove tra gli ultimi post pubblicati c’è proprio il sondaggio.