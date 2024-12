Danilo è il nel mirino del Napoli ormai da tempo: ci sarebbero stati dei passaggi positivi, ma c’è stato l’inserimento di un club proprio nelle ultime ore.

Tra Napoli e Danilo nelle ultime ore sono stati fatti importanti passi avanti. Il club di Aurelio De Laurentiis ha individuato proprio nel difensore brasiliano un elemento di assoluto spessore ed ideale da inserire all’interno dello scacchiere di Antonio Conte.

La ricerca del difensore rappresenta il primo obiettivo in questa sessione invernale di calciomercato, è quello di Danilo è il nome in cima alla lista di Giovanni Manna. La Juventus, stando a quelle che sono le notizie delle ultime ore, si sarebbe decisa a liberare il calciatore.

Al contempo, anche lo stesso Danilo avrebbe aperto alla possibilità di approdare all’ombra del Vesuvio, ponendo cosi delle basi importanti per il prosieguo della trattativa. Eppure, proprio nelle ultime ore sarebbe sorto un problema in grado di far vacillare tutto.

Acquisti Napoli – Danilo, sulle sue tracce un altro club

Danilo è un difensore di esperienza e affidabilità, non sorprende che su di lui ci siano anche altri club pronti a prenderlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad ostacolare la chiusura della trattativa col Napoli ci sarebbe proprio l’arrivo di un’altra squadra che avrebbe messo nel mirino Danilo.

L’Al Nassr – si legge – starebbe provando a sondare il terreno per portare il difensore brasiliano in Arabia. La squadra di Pioli e Cristiano Ronaldo starebbe lavorando attraverso un intermediario, e questo potrebbe complicare i piani del Napoli.

Non ci sono state offerte concrete, almeno per il momento: dall’Al Nassr proveranno ad ingolosire il calciatore con una proposta economicamente importante, passaggio che potrebbe mettere definitivamente fuorigioco il Napoli nella corsa al difensore della Juventus.