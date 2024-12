Calcio Napoli ultimissime, si blocca uno scambio che sembrava in via definizione: il club azzurro non vuole cedere il suo calciatore.

Il calciomercato del Napoli ha visto anche tanti rumors riguardo a possibili scambi. Esistono infatti diversi “scontenti” nella rosa azzurra per il poco spazio, a sua volta aumentato dall’assenza di altre competizioni oltre al campionato. Così diverse idee per gennaio hanno visto il club azzurro provare a “usare” uno di questi calciatori per poter ottenere nuove pedine in grado di offrire un contributo maggiore e, magari, dare più concorrenza ai calciatori titolari.

Si è parlato tanto così di Jack Raspadori come pedina di scambio per arrivare a Danilo e Fagioli della Juve, oppure di Folorunsho e Spinazzola per Martinez Quarta o Biraghi della Fiorentina. Nelle ultime ore, si è parlato anche di una caldissima trattativa per effettuare uno scambio di prestiti fra Napoli e Cagliari coinvolgenti i due portieri di riserva: Caprile e Scuffet. La pista sembra essersi però bloccata.

Scambio Caprile-Scuffet, il Napoli blocca tutto: il motivo

Secondo quanto riportato dalle fonti sarde di “La nuova Sardegna”, infatti, il Napoli non sarebbe convintissimo di cedere Caprile. Per questo, la trattativa resta in piedi ma al momento in stand by.

C’è, d’altronde, da considerare la situazione dei due giocatori. Caprile al momento sta avendo poco spazio a Napoli, mentre in Sardegna diventerebbe subito titolare. Scuffet, d’altro canto, ha perso il posto da titolare anche al Cagliari in favore di Sherri e, per questo, ricoprirebbe lo stesso ruolo, ma in un club di rilievo maggiore.

Uno scambio simile non è allora del tutto illogico, ma c’è da convincere il Napoli a privarsi di un vice che sicuramente permette a Conte di stare tranquillo qualora Meret occorra in problemi fisici. Una simile circostanza è già accaduta quest’anno: 4 le presenze del portiere ex Empoli in Serie A, in cui ha avuto anche un buon rendimento. Nelle due in Coppa Italia, è arrivato anche un rigore parato contro la Lazio. Ora, l’uscita anche dalla coppa nazionale porta a ridurre al minimo lo spazio per lui: la pista sarda potrebbe fare al caso suo.