Ultime calcio Napoli, numeri da record riguardo ai tifosi : c’è un dato stupendo riguardo gli spettatori al Maradona.

La tifoseria del Napoli è tradizionalmente vista come una delle più passionali in Italia e in Europa. Questa è stata per i supporters partenopei un’annata vissuta sulle montagne russe, fra una seconda parte del 2023/2024 da incubo e un’ottima prima parte di 2024/2025. La scorsa stagione, chiusa con un incredibile decimo posto post-Scudetto, è una ferita forse non ancora del tutto chiusa, ma che a cui i buoni risultati del nuovo campionato stanno sicuramente ponendo rimedio.

La passione, in ogni caso, non è mai mancata. Lo dimostrano alcuni dati pubblicato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, che mostrano lo stupendo attaccamento di questa tifoseria alla squadra.

Stadio Maradona, tutti i numeri da record

Secondo il quotidiano, in tutto il 2024 (con in totale 22 partite giocate in casa) si sfonderebbe il muro del milione di spettatori allo Stadio Diego Armando Maradona. Il conteggio parte dai 40.000 presenti per Napoli-Salernitana (la prima dell’anno), chiusa con una vittoria last minute targata Rrahmani. Si chiude, invece, con i 52.000 che saranno presenti domenica 29 per Napoli-Venezia, ultimo match casalingo del 2024.

Il super numero di spettatori che sarà presente domenica, d’altronde, non è una novità. La media stagionale è infatti quella dei 50.000 spettatori, numeri che però sono stati tali anche nella scorsa deludente annata. Segno di un legame e di un attaccamento ai colori azzurri che va ben oltre risultati, ma si trascende in un vero e proprio amore fra Napoli e la sua squadra.