Mercato Napoli Ultimissime – Dopo l’arrivo del bomber Osimhen in estate il Galatasaray ci riprova, pronto l’assalto a un altro big del Napoli.

In casa Napoli ci si prepara a terminare il 2024 con l’ultima partita stagionale in programma domenica. Al “Maradona” la sfida da vincere contro un Venezia penultimo per restare attaccati alla vetta della classifica. Il nuovo anno porterà poi con sé l’apertura della finestra invernale di calciomercato dove il Napoli si prepara a essere protagonista.

Il club azzurro punterà sicuramente a un difensore per rinforzare il reparto arretrato oltre all’arrivo quasi certo del giovane Hasa. Ci sarà però movimento anche in uscita, con la solita situazione riguardante Osimhen (piace già per gennaio in Inghilterra) e il possibile tentativo del Galatsaray per un altro big.

Mercato Napoli, il Galatasaray pensa a Meret in scadenza

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Galatsaray starebbe pensando ad Alex Meret per la porta. Il club di Istanbul, dopo Osimhen, prova dunque a pescare nuovamente a Napoli, con il portiere in scadenza in estate. Si parla quindi di un possibile arrivo a parametro zero del classe 1997, che al momento non ha ancora rinnovato con gli Azzurri.

Nell’eventualità di un mancato rinnovo però ci sono altri club interessati al portiere, tra cui l’Inter. Nelle scorse ore ha preso quota la voce del rinnovo ma sappiamo che nel mercato non ci sono certezze. Nelle prossime settimane si avranno più informazioni a riguardo, ma ai piedi del Vesuvio il clima inizia a scaldarsi (e non è solo per l’atmosfera natalizia).