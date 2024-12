Serie A, salta l’ennesima panchina: c’è già l’annuncio ufficiale!

Sono momenti molto importanti in Serie A. Nelle ultime ore, c’è stato un esonero dopo l’ennesima sconfitta.

La Serie A si prepara ad un nuova ribaltone dopo la 17esima giornata. Quest’ultima, non si è ancora conclusa viste le due partite in programma oggi, ma intanto sono già arrivate risposte importanti. Le “solite note” continuano a vincere, ma le cosiddette piccole continuano il proprio momento da incubo.

Tra le società più in difficoltà c’è senza dubbio il Monza. Il club brianzolo occupa l’ultima posizione in classifica con soli dieci punti. Nella giornata di ieri, però, è arrivata l’ennesima sconfitta contro la Juventus. Questa volta, però, a pagarne le conseguenze non è stata solo la squadra ma anche Alessandro Nesta.

Nesta esonerato: non è più l’allenatore del Monza

Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Monza. Il condottiero dei brianzoli lascia il club dopo 17 giornate e una classifica poco positiva. Non a caso, a convincere la società a proseguire all’esonero è stata l’ultima sconfitta contro la Juventus per 1-2. Di seguito l’annuncio della società lombarda.