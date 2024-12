Napoli calcio – ultimissime, che retroscena su Conte: senza la vittoria contro il Genoa, avrebbe preso una scelta durissima.

Il Napoli è uscito vittorioso dalla trasferta contro il Genoa nonostante un secondo tempo di enorme sofferenza, dove solo le parate di Alex Meret hanno permesso agli azzurri di avere la meglio. Il vistoso calo visto nella ripresa ha però scatenato la furia di Antonio Conte, che a fine gara si è detto totalmente deluso dalla prestazione azzurra.

Di certo, il tecnico striglierà i suoi, invitandoli a mantenere la concetrazione alta sempre per tutta la gara perchè cali improvvisi come quelli visto a Genova potrebbero costare carissimo in altre occasioni. La vittoria potrà però senza dubbio permettere quantomeno di avere maggiore serenità in questi giorni festivi a tutta la squadra.

Conte avrebbe fatto lavorare il Napoli anche a Natale: il retroscena

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela un ulteriore dettaglio riguardanti gli allenamenti azzurri in questi giorni. La squadra si allenerà infatti nel giorno della vigilia di Natale, mentre l’allenatore ha concesso a tutti un giorno di riposo per la giornata del 25, permettendo a tutti di passare del tempo con le loro famiglie. Secondo il quotidiano, però, in caso di mancata vittoria a Genova la scelta sarebbe stata ben diversa: in quel caso, infatti, molto probabilmente Conte avrebbe “costretto” la squadra anche ad una sessione di lavoro natalizia.

Invece, il Napoli come da programma potrà riposare a Natale, per tornare invece ad allenarsi nel giorno di Santo Stefano. Ferie, quindi, presenti, ma ridotte, in virtù della mancata pausa del campionato, con gli azzurri chiamati nuovamente a scendere in campo domenica 29 contro il Venezia. Una gara che nasconde molte inside: i lagunari allenati da Di Francesco attraversano infatti un buon momento e hanno racimolato tre risultati utili consecutivi. Fra questi, anche una vittoria sfiorata all’Allianz Stadium contro la Juve, impedita solo da un rigore trasformato all’ultimo istante da Vlahovic che ha chiuso la gara sul 2-2.