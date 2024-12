Calcio Napoli ultimissime, da oggi saranno in vendita i biglietti per Napoli-Verona: tutte le info, i prezzi e i dettagli.

Il Napoli, dopo due trasferte vittoriose contro Udinese e Genoa, tornerà a giocare in casa nel lunch match di domenica contro il Venezia. Gli azzurri dovranno ancora fare a meno di Buongiorno, da valutare invece lo spazio che potrà avere Khvicha Kvaratskhelia. La gara cotro i ragazzi allenati da Di Francesco si prospetta molto importante per avere la carica giusta in vista del primo match dell’anno contro la Fiorentina, diretta concorrente nelle zone alte della classifica.

Si giocherà invece il 12 gennaio il primo match casalingo del 2025 e vedrà gli azzurri affrontare l’Hellas Verona. Proprio quest’oggi, il Napoli ha pubblicato tutti i prezzi e le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere alla gara allo Stadio Diego Armando Maradona, con la vendita che inizierà quest’oggi.

Biglietti Napoli-Verona, info e prezzi

La vendita partirà dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 23 dicembre, e prevederà come da tradizione due fasi: una riservata ai titolari di Fidelity Card e una libera. Nella prima fase, oltre all’accesso prioritario sarà concesso ai tifosi anche un prezzo leggermente ridotto.

Questi tutti i prezzi:

CURVE INFERIORI: 14 € fidelity, 20 € vendita libera

CURVE SUPERIORI: 30 € fidelity, 35 € vendita libera

DISTINTI INFERIORI: 40 € fidelity, 50 € vendita libera

DISTINTI SUPERIORI: 45 € fidelity, 55 € vendita libera

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM: 50 € fidelity, 60 € vendita libera

TRIBUNA NISIDA: 65 € fidelity, 75 € vendita libera

TRIBUNA POSILLIPO: 80 € fidelity, 95 € vendita libera

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM: 95 €, 110 € vendita libera

La fase di vendita riservata i possessori di Fidelity Card inizierà quest’oggi alle 15.00 per terminare 23.59 di giovedì 26 dicembre. Avrà inizio invece dalle 12.00 di venedrì 27 dicembre sino ad esaurimento posti la fase di vendita libera. Come sempre, i tagliandi saranno acquistabili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. In caso di acquisto nella Fase 1, il biglietto sarà caricato in modalità digitale sulla propria Fidelity Card, mentre nella Fase 2 sarà caricato sul proprio wallet o emesso in formato cartaceo in caso di acquisto in ricevitoria.