Acquisti Napoli – Il club azzurro è pronto ad investire ancora sul mercato. Le ultimissime su un noto obiettivo della società.

La stagione del Napoli è iniziata al meglio, con la squadra che è ai vertici della classifica grazie ad ottime prestazioni. L’ultima vittoria è arrivata a Genoa per 1-2, con un primo tempo che ha fatto sorridere Antonio Conte. Il lavoro svolto dal tecnico è stato fin qui molto importante, motivo per il quale la squadra vanta una solidità unica. Ciò che però ha facilitato tale obiettivo è stato sicuramente il lavoro svolto dai dirigenti. Quest’ultimi, di comune accordo con il presidente De Laurentiis, hanno creato un ottimo mercato estivo che ha portato tanti uomini internazionali in Campania.

A dire la verità, però, il progetto partenopeo è spalmato su più anni. Infatti, l’obiettivo della dirigenza è quello di continuare a crescere e investire, portando alla Corte del Vesuvio uomini sempre più pronti. Non a caso, nelle ultime ore, un nome proveniente dalla Premier League si sarebbe avvicinato in modo concreto al club azzurro. A tal proposito, il presidente De Laurentiis avrebbe già presentato una prima offerta da capogiro.

Duran è nel mirino del Napoli: l’offerta del club

In casa Napoli c’è voglia di investire sui campioni presenti nei top campionati europei. Da diversi mesi, però, il club azzurro starebbe monitorando con grossa attenzione la Premier League. Quest’ultima, è da sempre ricca di protagonisti ma negli ultimi anni i nomi dei talenti son aumentati a dismisura. Come riportato da “Il Mattino” un profilo seguito da Aurelio De Laurentiis è quello di Jhon Duran, attaccante in forza all’Aston Villa.

Il condottiero azzurro avrebbe già presentato una prima offerta da ben 35 milioni di euro, la quale però è stata rispedita al mittente. I contatti con la dirigenza inglese sono molto frequenti, motivo per il quale si starebbe lavorando ad un possibile rialzo che arrivi almeno a 40 milioni di euro.

L’attaccante classe 2003 è uno dei più talentuosi presenti in Premier League. In questa stagione, le presenze collezionate son già 25 tra campionato, Champions League ed EFL Cup. Il rendimento è stato però molto alto, con il calciatore ha già siglato dodici reti tra le varie competizioni. Si tratta, quindi, di numeri molto importanti che sottolineano ancora una volta le sue qualità. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi importanti circa l’operazione con il Napoli.