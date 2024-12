Ultimissime Calcio Napoli – Piotr Zielinski ha acceso la sfida a distanza tra Napoli e Inter e ha lanciato una frecciata nei confronti di Aurelio De Laurentiis

Tra le ultimissime calcio Napoli di giornata, arrivano anche le parole di Piotr Zielinski nei confronti del patron Aurelio De Laurentiis. L’ex centrocampista azzurro, ora in forze all’Inter, ha acceso la sfida a distanza tra i due club pienamente coinvolti nella lotta scudetto e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il polacco, dopo 8 anni al Napoli ha scelto di abbracciare i colori nerazzurri, con i quali sta vivendo una buona stagione in termini personali.

Due i gol segnati fin qui, entrambi nella partita contro la Juventus finita per 4-4. Poco il minutaggio in campionato, di più in Champions League, dove ha ottenuto il passaggio al turno successivo. In campo sta cercando di superare la concorrenza di tre pilastri come Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, un’impresa quasi impossibile, dovendo condividere questo stesso lavoro anche con Frattesi.

Zielinski carica per la lotta scudetto e lancia un messaggio a De Laurentiis

Nonostante il poco spazio a disposizione, Zielinski si dice particolarmente contento della sua scelta e in un’intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo, ha affrontato diversi temi. Tra questi, ovviamente, anche quello legato al suo passato, il Napoli, che ha caratterizzato gran parte della sua carriera e della sua vita privata. A San Siro le due squadre si sono già affrontate, mentre al Maradona il polacco dovrà ancora tornare.

Proprio sul tema si è così espresso:

“Ci saranno tanti miei amici allo stadio. Spero di vincere, ma per il resto auguro tutto il meglio a loro”.

Sulla differenza di vincere uno scudetto a Napoli e potenzialmente vincerlo nell’Inter ha aggiunto:

“Per me non ce ne saranno. Magari cambia per le storie dei club. A Napoli lo aspettavano da tantissimi anni”.

Per il 2025 Zielinski ha già le idee chiare:

“Vorrei vincere tanti trofei con l’Inter, mi auguro un anno pieno di soddisfazioni e tanti gol”.

Infine, il centrocampista ha parlato del suo passaggio in nerazzurro e dell’esclusione lo scorso anno dalla Champions, per volontà del presidente De Laurentiis dopo aver saputo del suo accordo con l’Inter: