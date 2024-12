Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte sarebbe stato furioso al termine della partita contro il Genoa: il retroscena dallo spogliatoio con parole durissime

Il secondo tempo della partita in casa del Genoa avrebbe fatto infuriare Antonio Conte. Questa è una delle notizie calcio Napoli più interessanti della giornata, tenendo in considerazione che il tecnico salentino non sarebbe stato affatto soddisfatto della prestazione dei suoi nella ripresa. Dopo il dominio nel primo tempo, ci si aspettava un assoluto controllo anche nei secondi 45 minuti di gioco, ma così non è stato.

Dopo appena 5 minuti dall’inizio della seconda frazione, Alex Meret ha dovuto calare una parata straordinaria su Pinamonti, che altri 5 minuti più tardi è riuscito a trovare il gol dell’1-2. Da quel momento, sono trascorsi circa 40 minuti di sofferenza, dove il portiere del Napoli ha salvato il risultato a più riprese e dove anche il palo è venuto in soccorso degli azzurri.

Conte infuriato dopo Genoa-Napoli: cos’è successo nello spogliatoio

Già al termine della partita, ai microfoni di DAZN, Conte ha espresso tutto il suo disappunto per il secondo tempo visto a Marassi. Il tecnico ha ammesso di avere brutte sensazioni già all’intervallo. Era consapevole che non si doveva far ritornare in partita il Genoa, che nel suo stadio sa galvanizzarsi e rendersi pericoloso. Detto-fatto, la paura dell’allenatore azzurro si è trasformata in realtà.

Ecco perché, una volta concluso il match, al rientro negli spogliatoi, Conte si sarebbe infuriato. Questa mattina Repubblica riporta che tutti i giocatori sarebbero stati accolti da parole durissime da parte dell’allenatore. Proprio da questo secondo tempo, infatti, dovranno ripartire gli azzurri.

“Oggi siamo stati fortunati, mentre in altre occasione avremmo pianto. I ragazzi devono capire che le partite si giocano fino alla fine. Non mi è piaciuto niente del secondo tempo. Sono un allenatore che ha tanta esperienza, ma cerco sempre di battere me stesso: questo è il mio obiettivo”.

Queste le parole di Conte a fine partita per DAZN. Un messaggio chiarissimo, che sottolinea come anche per Conte la squadra abbia avuto fortuna nel secondo tempo. Si deve ripartire dal bel gioco della prima frazione, dai 3 punti, ma soprattutto dal terribile atteggiamento della ripresa che ha rischiato di buttare all’aria quanto fatto ad inizio match.

Ora il Napoli aspetterà la gara dell’Atalanta per capire se riuscirà a mantenere il primato in classifica o se la Dea effettuerà il controsorpasso. Intanto, la squadra preparerà la partita contro il Venezia di domenica prossima, augurandosi di trovare ancora i 3 punti e di lasciarsi alle spalle la brutta ripresa di Genova.