Accostato al Napoli, il tecnico spiazza tutti: messo fuori rosa

Napoli Calcio – ultimissime: il calciatore accostato agli azzurri in queste settimane finisce in un vero e proprio giallo: il suo tecnico ha confermato la volontà di non puntare su di lui.

Il calciomercato, si sa, si nutre spesso di speculazioni e suggestioni che, talvolta, diventano anche realtà. Tra queste, può finirci magari anche Marcus Rashford, calciatore che sembra in rotta di collisione con il Manchester United. A confermarlo è stato lo stesso Ruben Amorim, che ha praticamente spiazzato tutti dal momento in cui ha dovuto spiegare l’esclusione dai convocati per la sfida casalinga di quest’oggi contro il Bournemouth (conclusasi con il clamoroso risultato di 3 a 0 in favore degli ospiti).

Un momento certamente poco positivo per i Red Devils, chiamati a una ricostruzione profonda sotto la guida di Amorim. Quest’ultimo sembra non vedere di buon occhio Rashford, finito al centro di diverse voci con la SSC Napoli protagonista. In attesa di capire se possono esserci i presupposti per concretizzare tale scenario, dall’Inghilterra impazzano già le prime polemiche circa la scelta di tenerlo fuori. Un indizio che potrebbe confermare un addio a stretto giro, con lo stesso giocatore che di recente non ha chiuso la porta a una cessione dal Manchester United.

Ultimissime novità Calcio Napoli, Rashford fuori dal progetto United: la conferma

Marcus Rashford sembra essere sempre più distante dal Manchester United (club in cui milita anche Harry Maguire, altro calciatore finito in queste nel mirino del club azzurro, almeno stando a quanto si apprende dall’Inghilterra): una decisione che non lascia del tutto indifferenti in casa Napoli, considerando i rumors delle ultime settimane.

A prendere la parola è stato il tecnico dello United, Ruben Amorim, a Sky Sports, ancor prima della pesante sconfitta incassata in casa contro il Bournemouth:

“Questa è una mia decisione, e lo sarà sempre. Mi trovo a scegliere la rosa e voglio vedere prestazioni migliori dai miei giocatori. Sto provando cose diverse con giocatori diversi: questo è il mio obiettivo”.

Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che spiegano come il calciatore sia destinato a finire ai margini, salvo colpi di scena. Da capire se tale situazione può avere ripercussioni fin da subito o se bisognerà aspettare il termine della stagione in corso. La sensazione è che il Napoli può entrare in corso soltanto nel caso in cui dovesse verificarsi la seconda ipotesi.