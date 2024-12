Ultimissime calciomercato Napoli – Dopo il successo di ieri contro il Genoa, in casa azzurra bisogna registrare una brutta notizia di mercato.

Il Napoli ha battuto ieri sera allo Stadio Marassi il Genoa di Patrick Vieira. Il primo tempo dei partenopei è stato davvero meraviglioso. Lo stesso Antonio Conte, esattamente nel classico post partita, ha più volte ribadito che i primi 45 minuti del match contro i liguri sono stati i migliori da quando è alla guida della squadra azzurra.

Anche se al tecnico pugliese si è arrabbiato tantissimo per la prestazione fornita dai suoi uomini nel secondo tempo, dove il Genoa ha rischiato anche di pareggiare. Archiviato il match contro i rossoblù, il Napoli è ora atteso dalla sfida di domenica contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Tuttavia, prima della gara contro i lagunari, in casa azzurra bisogna registrare una brutta notizia che arrivva direttamente da una trattativa di calciomercato.

Calciomercato Napoli, anche l’Atletico Madrid su Skriniar: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘elgoldigital.com’, infatti, anche l‘Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone si è iscritto alla corsa per arrivare ad un difere centrale accostato tante volte al Napoli, ovvero Milan Skriniar.

Sul calciatore slovacco, dunque, ci sono anche i ‘Colchoneros’. L’ex Inter, visto che è praticamente fuori rosa nel PSG di Luis Enrique, è diventato ormai una grande occasione di calciomercato. Basti pensare che sul centrale c’è anche la Juventus di Thiago Motta e dell’ex Cristiano Giuntoli. Proprio dalla ‘Vecchia Signora’, tra l’altro, potrebbe arrivare il nuovo difensore di Antonio Conte.

Il primo obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto arretrato, soprattutto dopo l’infortunio capitato ad Alessandro Buongiorno, è proprio Danilo. Quest’ultimo ha sì ripetuto che non è un capitano che lascia la barca a metà stagione, ma sembra che la stessa Juventus abbia l’intenzione di cedere gennaio il difensore centrale. Anche perché l’ex calciatore del Manchester City non rinnoverà il contratto con la ‘Vecchia Signora’ in scadenza il prossimo 30 giugno.

Giovanni Manna, dunque, è al lavoro per prendere un nuovo difensore ad Antonio Conte. Tuttavia, almeno secondo diverse indiscrezioni, in casa Napoli a gennaio potrebbe esserci più di un volto nuovo. Il dirigente partenopeo, infatti, potrebbe prendere sia un nuovo terzino sinistro al posto di Leonardo Spinazzola che una mezzala di qualità al posto di Michael Folorunsho.