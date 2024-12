Calciomercato – L’affare tra Napoli e Roma che coinvolgerebbe Raspadori e Pellegrini si starebbe complicando: i giallorossi valuterebbero una modifica

Il calciomercato sta entrando nel vivo e con la sua apertura ufficiale prevista tra una decina di giorni, anche il Napoli sta muovendo i suoi primi passi. Siamo ancora in settimane di rumors, se ne susseguono a decine in queste ore e uno dei più caldi che ha coinvolti gli azzurri è quello che ha visto come protagonisti Jack Raspadori e Lorenzo Pellegrini.

Da un paio di giorni lo scambio ipotetico tra l’attaccante azzurro ed il capitano della Roma ha preso sempre più quota tra i media e anche noi di Spazio Napoli vi abbiamo riportato gli aggiornamenti sull’ipotetica trattativa. Un affare che permetterebbe ai partenopei di rinforzarsi a centrocampo, lasciando partire un talento cristallino come quello di Raspadori, ma poco sfruttato nella rosa attuale.

Raspadori-Pellegrini, può saltare tutto: la Roma pensa a Zalewski

L’ipotetico scambio, però, rischia di non vedere mai la luce. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che ha fatto luce su una differenza sostanziale tra gli stipendi dei due giocatori. Raspadori, infatti, percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno, mentre Pellegrini a Roma ne guadagna ben 4. Una distanza importante e che sicuramente il Napoli non è intenzionato a colmare, dato che una cifra come quella dell’attuale capitano giallorosso non la percepisce nessuno, se non Lukaku che arriva a 6 milioni.

Ecco dunque, che i capitolini starebbero valutando di modificare la trattativa, inserendo Zalewski al posto di Pellegrini, con l’aggiunta di un conguaglio economico a favore del Napoli. L’esterno polacco non sta vivendo mesi facili a Roma, subendo notevolmente la pressione della piazza dopo una serie di prestazioni non di primissimo piano. Un motivo in più per i giallorossi di tentare la cessione, portando in azzurro un calciatore ben più giovane di Pellegrini e dai costi più contenuti.

Si tratta chiaramente di rumors, nulla di più. La trattativa tra le parti non è mai iniziata e non se ne parlerà almeno fino a dopo le festività natalizie. L’interesse dei giallorossi per Raspadori è concreta, ma da qui a chiudere un affare ci vorrà tempo. Intanto il Napoli continua a guardarsi intorno e a valutare tutte le possibili opzioni, anche quella che prevedrebbe la permanenza di Raspadori in rosa fino al termine della stagione.