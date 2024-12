In casa Napoli bolle in pentola la cessione di Raspadori ma uno scambio potrebbe cambiare le carte in tavola: ecco tutti i dettagli

Il Napoli, dopo aver aver affrontato e battuto l’Udinese in trasferta sabato scorso, è in attesa di compiere un’altra sfida in programma contro il Genoa domani alle ore 18:00.

L’obiettivo dei ragazzi di Antonio Conte è indubbiamente quello di marcare il terreno di gioco per ritornare ad occupare il primato della classifica, ma soprattutto quello di evadere dalla pressione da parte dell’Inter. Ma prima del match contro il Genoa, di fatto, in casa partenopea bisogna registrare una novità sul futuro di Raspadori.

Lorenzo Pellegrini-Giacomo Raspadori: uno scambio fattibile?

Prossimi all’apertura del calciomercato in casa Napoli c’è qualcosa che bolle in pentola che va a prendere in esame un determinato calciatore della rosa di Conte: Giacomo Raspadori. Il giovane italiano, secondo quanto riporta la testata “Tuttomercatoweb.com” , non avrebbe alle calcagna solo la Juventus bensì anche una new entry: la Roma di Claudio Ranieri, che sta avanzando nelle trattative al fine di centrare gli obiettivi prefissati.

Giacomo Raspadori potrebbe essere designato come il vice-Dybala dal momento che l’argentino sembrerebbe impegnato con dei contatti con il Galatasaray, anche se ultimamente ci sarebbero dei problemi al riguardo. Il Napoli, peròò, starebbe lavorando ad una trattativa molto importante che si articola con lo scambio tra Raspadori e Lorenzo Pellegrini, oramai giunto al capolinea con i giallorossi.

Tuttavia, è necessario controllare i rispettivi cartellini e valutare la possibilità di questo scambio ideato che potrebbe portare benefici ad entrambi i club.

In tutto questo però sussiste un leggero intoppo: l’ingaggio di Pellegrini. L’attuale calciatore della Roma guadagna ben 4 milioni di euro all’anno fino al 2026, più 1 milione di bonus semplice da raggiungere ed infine da aggiungere anche altri variabili. Sostanzialmente tutto questo al Napoli non sarebbe fattibile: fermi a 3 milioni di euro. Si dovrebbe spalmare l’intera e la stessa cifra fino al 2028. Ovviamente l’iter è ancora tutto da studiare con massima attenzione ma si può dire con certezza che le valutazioni sono state prese tutte in esame.