Notizie Calcio Napoli – Indiscrezioni sul maxi scambio che il club azzurro sarebbe pronto a fare nei prossimi giorni: è un trasferimento tra calciatori scontenti

A causa dell’assenza dalle coppe, diversi giocatori del Napoli faticano a trovare spazio e un minutaggio soddisfacente. Ad esempio, l’attaccante della Nazionale italiana Giacomo Raspadori chiede di giocare di più, ma con quest’assetto tattico e quest’equilibrio è davvero complesso. Spunta una novità dell’ultim’ora: ecco le notizie di mercato sul calcio Napoli.

Stando alle ultime informazioni rilasciate da Sky Sport, l’attaccante azzurro ex Sassuolo può finire all’interno di uno scambio con un top club. Raspadori sarà uno dei nomi più caldi del mese di gennaio, si capisce chiaramente dall’importanza e dai nomi che si accostano all’eventuale operazione. Infatti, il Napoli starebbe sondando alcune piste di un certo spessore, da inserire in un affare con Jack.

Raspadori, Juve e Roma sulle sue tracce: gli scambi tra scontenti

Se a Napoli Giacomo Raspadori non sta riuscendo ad incidere a causa dello scarso utilizzo, alla Roma e alla Juventus ci sono altri due giocatori che stanno attraversando un periodo no. Partendo con ordine, in bianconero c’è Nicolò Fagioli che non rientrerebbe più nei piani di Thiago Motta.

Il centrocampista della Nazionale italiana e della Juve è un profilo molto apprezzato da Conte. Fagioli è giovane, giocatore di prospettiva, che potrebbe fare il caso del mister azzurro, specialmente per la prossima stagione qualora il Napoli centrasse la qualificazione europea.

Ma Raspadori piace anche alla Roma e anche in questo caso, secondo Sky Sport, potrebbe nascere un’operazione di scambio interessante: l’attaccante andrebbe in giallorosso, mentre agli azzurri piace Lorenzo Pellegrini. Si tratta di un altro calciatore al momento particolarmente in difficoltà, criticato dalla sua stessa tifoseria, lontano parente da quello che negli anni abbiamo apprezzato sui campi di Serie A.

Il capitano della Roma nelle ultime partite è anche stato lasciato in panchina o ha giocato solo manciate di minuti entrando a gara in corso. Si è sbloccato con la rete al Braga, ma restano forti dubbi sulla sua permanenza. E Ranieri anche nella conferenza post partita a Napoli ha fatto capire che il ragazzo va recuperato in qualche modo, specialmente dal punto di vista umorale.

In ogni caso, nonostante Conte abbia cercato di nascondere la volontà di cedere Raspadori – considerato tra i più forti della rosa proprio dal tecnico – per non rafforzare le avversarie, il giocatore vuole giocare e l’ha dichiarato in una recente intervista ai canali della Nazionale. Insomma, la finestra di gennaio può essere l’occasione per andare via: in prestito o a titolo definitivo.