Napoli Ascoli Primavera 2

La diretta testuale del match tra Napoli e Ascoli del campionato Primavera 2, ultimo appuntamento del 2024 degli azzurrini.

Primo tempo

35′ – GOL DEL NAPOLI! Cross di D’Angelo raccolto da Gioielli, bravo a mandare a rete da posizione ravvicinata.

31′ – Raddoppio dell’Ascoli! Gorica penetra sulla destra e calcia in diagonale, insaccando il pallone alle spalle di Petrone. L’estremo difensore partenopeo non è esente da colpe.

30′ – Altra occasione per l’Ascoli: il pallone finisce a Colaiacomo che stacca di testa e manda alto sopra la traversa.

29′ – Splendida iniziativa da parte di Gorica sulla corsia mancina, il suo tiro sfiora l’incrocio dei pali.

27′ – Si ripete il duello tra Ciccanti e Ballabile: contatto sospetto in area di rigore bianconera con l’azzurrino che finisce a terra, ma l’arbitro non concede penalty.

23′ – Ballabile riceve palla nella propria zona di competenza e punta Ciccanti, ancora bravo a respingere l’offensiva dell’esterno azzurro. Ottima prestazione, sin qui, del terzino sinistro bianconero.

20′ – Muove bene palla l’Ascoli, nettamente superiore agli azzurrini in queste prime fasi di gioco.

14′ – Altro recupero provvidenziale da parte di Ballabile che pone fine al contropiede degli ospiti, decisamente pericolosi in questo primo quarto d’ora di gioco.

12′ – Il Napoli prova a rispondere. Passaggio in profondità leggermente lungo per Raggioli che non trova il pallone, respinto dalla difesa avversaria. Sarà corner.

11′ – Gol dell’Ascoli! I bianconeri passano in vantaggio in seguito a un’azione manovrata. Il cross viene raccolto da Ciccanti che spizza di testa e permette a Lattanzi di battere a rete.

7′ – Ottima incursione da parte di Gioielli nel cuore del centrocampo. Il numero 4 combatte ma il direttore di gara segnala un’infrazione.

6′ – Non si fa attendere la risposta del Napoli. Gli azzurrini sfruttano un passaggio errato della retroguardia avversaria, Malasomma raccoglie palla e serve uno splendido assist a Raggioli di trivela. La conclusione del centravanti termina di poco alta sopra la traversa.

5′ – Inizio di gara complicato per i ragazzi di mister Rocco, è feroce la pressione dell’Ascoli.

4′ – Napoli subito impensierito dall’Ascoli direttamente da calcio di punizione. L’uscita di Petrone, all’esordio in campionato, è imprecisa. Gli ospiti vanno vicini al vantaggio.

3′ – Gorica sfrutta un passaggio errato da parte di De Chiara: l’attaccante bianconero prova il gol olimpionico da centrocampo, ma il suo tentativo non impensierisce Petrone.

2′ – Formazione ospite prova il primo affondo con Lo Scalzo, decisivo il rientro di Malasomma.

1′ – Inizia il match! La prima palla sarà mossa dal Napoli.

Squadre in campo per la fase di riscaldamento. Di seguito vi proponiamo le formazioni ufficiali dell’incontro:

NAPOLI (4-2-3-1): Petrone; Di Martino, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Ballabile, Borriello. All. Rocco

ASCOLI: Sciammarella; Caucci, Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Deriu, Lo Scalzo, Colaiacomo, Lattanzi, Gorica. All. Ledesma

Gentili lettrici e lettori di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Ascoli Primavera 2. L’ultimo test del 2024 chiama gli azzurrini a rialzarsi dopo la sconfitta rimediata a Crotone, provando ad avvicinarsi al Frosinone capolista che continua a non mollare la presa. Parola al campo, calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.