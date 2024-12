Di Lorenzo sulle 250 presenze col Napoli: “Importante festeggiarle con i 3 punti”. Poi il commento su Conte

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della vittoria sul Genoa durante la conferenza stampa di rito.

Almeno per una notte, gli azzurri di Antonio Conte possono tronare a gustarsi il sapore del primo posto in classifica. Durante la conferenza stampa di rito post partita, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita, su Antonio Conte e su Alex Meret, decisivo con le sue parate.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha tagliato un nuovo traguardo con la maglia partenopea ed a margine della vittoria pesantissima sul Genoa di Vieira, ha commentato questo nuovo record sottolineando la fondamentale componente dei 3 punti: “250 presenze con il Napoli? Una vittoria importante ed un traguardo che certifica tante gare in poco più di cinque anni. Festeggiarle con una vittoria sotto Natale è importante, saremo più tranquilli e sereni. Faccio gli auguri a tutti i tifosi del Napoli“.

Di Lorenzo sicuro: “Conte? Ecco cosa ci ha detto negli spogliatoi”

Il 22 del Napoli ha analizzato la partita ed ha affermato: “Abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo andare al riposo con ancora più gol segnati. Poi siamo stati noi a rimettere in partita il Genoa, facendoli segnare: hanno dato una pressione importante e ci hanno messo un po’ in difficoltà. Primo tempo bene, la ripresa dovevamo gestire meglio il vantaggio“.

Sulle parole di Conte negli spogliatoi: “Conte più incavolato o contento? II mister ci ha detto che non possiamo rientrare così dagli spogliatoi, sono tre punti importanti ma a due facce: nel primo tempo bene, secondo tempo non al nostro livello. Analizzeremo la partita, ci portiamo a casa la vittoria e siamo contenti”.

In merito alla prestazione di Meret, ha sottolineato: “Noi nel gruppo non l’abbiamo mai messo in dubbio, sono cose che vengono dall’esterno perchè noi abbiamo sempre avuto fiducia. Merita soddisfazioni, ha fatto 4-5 interventi importanti e ce lo godiamo, è un grandissimo portiere che dimostra le sue qualità”.