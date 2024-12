Futuro Osimhen, doccia gelata per l’ex Napoli: la decisione è chiara!

Calciomercato – Arrivano novità sulla situazione di Osimhen, la decisione riguarda da vicino l’attaccante.

In casa Napoli con gennaio alle porte si inizia anche a parlare di calciomercato. La squadra di Conte, al momento seconda in classifica in Serie A, ha il compito di combattere per lo Scudetto. Per fare ciò però c’è bisogno di una rosa all’altezza e di un continuo miglioramento. Per questi motivi la società sarà protagonista nel mercato invernale, con diversi nomi sul taccuino del DS Manna.

Ai piedi del Vesuvio però si pensa anche al mercato in uscita, con la situazione di Osimhen in costante evoluzione. L’attaccante nigeriano, al momento in prestito al Galatasaray, fa gola a diverse squadre e nei giorni scorsi si era parlato di un suo possibile trasferimento già a gennaio. In merito a ciò sono arrivati degli aggiornamenti di recente.

Futuro Osimhen, niente PSG a gennaio

Come riportato nelle ultime ore da TMW le recenti parole di Luis Enrique bloccano un eventuale trasferimento di Osimhen al PSG già a gennaio. Questo il discorso del tecnico in conferenza stampa:

“L’anno scorso abbiamo effetuato più di 10 trafserimenti. Al momento non c’è urgenza né necessità, ma se ci fosse l’opportunità di migliorare la forza lavoro, molto bene. Ma abbiamo una squadra molto numerosa“.

L’allenatore dei parigini ha poi continuato affermando di essere molto contento della sua squadra e di non aspettarsi alcun “regalo di Natale dal mercato“. La volontà del club, come riportato da Luis Enrique, è quella di far crescere i propri giovani e al momento sembrano chiudersi le porte francesi per un trasferimento imminente di Osimhen sotto la Torre Eiffel.