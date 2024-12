Calciomercato Napoli 24 – Il club azzurro, che giocherà domani contro il Genoa, è su Hasa del Lecce di Giampaolo.

Dopo aver battuto l’Udinese sabato scorso, di fatto, gli azzurri sono pronti a scendere di nuovo in campo lontani dallo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli, infatti, giocherà domani contro il Genoa di Vieira.

I partenopei, di fatto, hanno tutta l’intenzione di continuare a stare vicini all’Atalanta capolista, anche se dovranno fare a meno dell’infortunato Alessandro Buongiorno. Tuttavia, in attesa del match contro il Genoa, in casa azzurra bisogna reistrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Calciomercato, Napoli su Hasa del Lecce: Alessio Zerbin e Rafa Marin possibili contro partite

Secondo quanto riportato dalle reazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli è in trattativa con il Lecce per Luis Hasa (cresciuto nel settore giovanile della Juve. Il club partenopeo, di fatto, starebbe pensando di offrire a Corvino una possibile contropartita: Zerbin o Rafa Marin.

Luis Hasa, di fatto, è finito nel mirino del Napoli. L’attaccante laterale destro, dunque, potrebbe essere il prossimo acquisto da parte del patron Aurelio De Laurentiis.