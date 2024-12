Notizie calcio Napoli – I tifosi azzurri attendono il ritorno in campo di Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano sta recuperando dall’infortunio rimediato contro la Lazio.

Le notizie più preoccupanti per il calcio Napoli, in queste ultime settimane, sono arrivate perlopiù dall’infermeria. Diversi sono gli stop a cui il tecnico Antonio Conte ha dovuto far fronte ultimamente, come nel caso di Alessandro Buongiorno. Il difensore ha accusato un problema importante è che può tenerlo fuori dai giochi anche più di un mese: molto dipenderà da quella che sarà la sua risposta all’iter riabilitativo, in seguito alla frattura ai processi traversi di due vertebre.

Di recente, si è fermato anche Khvicha Kvaratskhelia: l’esterno georgiano continua il suo percorso per il ritorno in campo, con la speranza da parte di Conte e di tutti i tifosi di rivederlo in campo quanto prima. A tal riguardo, si accende una piccola speranza nella piazza partenopea, consapevole di doversi affidare anche al talento dell’ex Dinamo Batumi per non mollare la presa di Atalanta e Inter, anche se David Neres offre ampie garanzie. A fare il punto della situazione in merito alle condizioni di Kvara è l’edizione odierna de La Repubblica, che apre una piccola finestra per la sfida tra Napoli e Venezia (in programma il 29 dicembre, ndr).

Ultime notizie Napoli calcio, c’è una speranza per Kvara: le novità sul rientro

Quando tornerà in campo Khvicha Kvaratskhelia? In casa Napoli tengono banco le condizioni dell’attaccante georgiano, che è uscito infortunato dalla sfida di Serie A contro la Lazio, che ha preceduto la vittoria contro l’Udinese nell’ultimo turno di Serie A.

Di seguito, quanto reso noto da La Repubblica a tal proposito:

“L’attaccante georgiano era presente ieri pomeriggio al Training Center, ma si è allenato da solo in palestra e ha fatto poi un po’ di preparazione personalizzata sul campo, con il ginocchio vistosamente fasciato e dando la sensazione visiva di non essere vicinissimo al suo completo recupero. A Genova certamente non ci sarà e solo nei prossimi giorni si capirà se c’è almeno uno spiraglio per rivederlo in panchina il 29 dicembre al Maradona, nell’ultima sfida del 2024 contro il Venezia”.

I tifosi sperano che, almeno contro i lagunari, possa rivedersi Kvaratskhelia, il cui apporto alla squadra azzurra è fuori discussione, seppur David Neres abbia dimostrato a tutti di essere più che all’altezza della situazione.