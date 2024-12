Ultimissime Napoli – In questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale che ha scatenato l’entusiasmo in città: il comunicato definitivo della società è un vero e proprio colpo di scena.

In casa Napoli, si attende il ritorno in campo contro il Genoa: l’obiettivo è di continuare sulla scia del successo ottenuto a Udine, anche se le ultimssime da Castel Volturno in merito all’infortunio di Alessandro Buongiorno è una mazzata molto pesante per Antonio Conte e per tutta la tifoseria, che si vedono costretti a fare a meno del proprio beniamino per almeno un mese. In ogni caso, in via generale, la prima parte di stagione per i partenopei è positiva e, stando ai primissimi bilanci dei primi mesi di Conte all’ombra del Vesuvio, il rendimento è da ritenersi sicuramente soddisfacente.

Lo stesso, però, non si può dire della Napoli Basket, reduce da una prima parte di stagione a dir poco disastroso, con risultati altamente preoccupanti.. Per questo, i tifosi si aspettano quanto prima una scintilla, che magari può essere rappresentata un ritorno importante come quello del ritorno di Tomislav Zubcic, così come reso noto dalla dirigenza. Un annuncio che ha letteralmente accesso la speranza di un prosieguo di annata migliore nel cuore dei tifosi della pallacanestro napoletana, fin troppo delusi considerando le vicende degli ultimi mesi.

Napoli Basket, torna Zubcic: l’annuncio delle ultimissime ore

Dopo l’indizio social di questa mattina, è arrivata anche la nota ufficiale da parte del Napoli Basket: Tomislav Zubcic è nuovamente un giocatore della rappresentativa partenopea.

Di seguito, quanto reso noto dalla società a tal riguardo:

“La S.S. Napoli Basket comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno in caso di salvezza, con Tomislav Zubcic. L’Ala croata (213cm) è nato a Zadar il 17 Gennaio 1990”.

Immediato l’entusiasmo anche da parte del diretto interessato, che nel medesimo comunicato ha dichiarato:

“Tornare a Napoli è come tornare a casa per Natale. Sono emozionato, ottimista e pronto a dare tutto me stesso alla squadra e ai nostri tifosi. Forza Napoli!”.

Immancabile la gioia dei tifosi del Napoli Basket, che ora si attendono risposte altrettanto confortanti dal campo. Un segnale del genere, chissà, può rivelarsi decisivo per svoltare una stagione, fino a ora, fin troppo drammatica per sembrare vera.

Di seguito, il post della società che annuncia il ritorno di Zubcic: